Олигархи превратились в прислугу: в МВД рассказали, свергнет ли Путина ближайшее окружение

Владимир Путин / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин резко ограничил круг своего общения за прошлый год. Он находится в бункере, ведь у него патологический страх перед возможными заболеваниями.

За это его ближайшее окружение составляют буквально 5 – 6 человек во главе с Юрием Ковальчуком, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "24 канала".

"Путин нашел себе "большого друга". То есть они вместе обсуждают историю "повторения" Второй мировой войны, "Великой России" и других глупостей", – рассказал советник министра.

По словам Денисенко, некоторые лица из окружения Путина уже начинают сетовать на последствия войны в Украине.

Читайте также"На сто лет назад": российский олигарх сравнил власть России с большевиками"Все олигархи сейчас, равно как и весь высший политический бомонд, от Геннадия Зюганова до Вячеслава Володина – это на самом деле обслуга Путина. Им многим не нравится происходящее", - отметил советник министра.

Однако пока не очень верится, что в Кремле произойдет "дворцовый переворот" и условные "Дерипаски" или "Бардашови" начнут финансировать кого-то, чтобы уничтожить Путина.

Напомним, сенат США во вторник, 15 марта, единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника.

Как сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением, когда и как закончится война в Украине. По ее словам, ответ на этот вопрос знает президент страны-агрессора Владимир Путин.

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