"Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского

Владимир Зеленский / GettyImages

В 2021 году вероятны не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы, заявил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

В комментарии Главреду он подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского "нет своего политического курса, своего видения будущего государства".

В то же время эксперт не исключил, что Зеленский может уйти и по собственной инициативе.

"Хорошо видно, что он устал, что тоскует по концертам и другой творческой деятельности. Потому вполне возможно, что под следующий Новый год или даже летом он может выйти и сказать: "Я устал. Я ухожу", - считает политолог.

Он также обратил внимание на то, что в результате вероятных досрочных выборов Рады Зеленский получит другой парламент.

"Хотя и нынешняя Рада уже потеряна им. Уже то, что спикер Разумков имеет собственную позицию по конституционному кризису, говорит о дистанции и конфликте между президентом и парламентом. Просто Зеленский не понимает, что, раз у Рады есть собственная альтернативная позиция по решению конституционных споров, это уже ущемляет его политическое господство – он уже не главный в государстве", - добавил Небоженко.

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