УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского

30 декабря 2020, 11:59
Прослушать новость
Остановить

Владимир Зеленский может уйти по собственной инициативе, не исключил Виктор Небоженко.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

В 2021 году вероятны не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы, заявил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

В комментарии Главреду он подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского "нет своего политического курса, своего видения будущего государства".

В то же время эксперт не исключил, что Зеленский может уйти и по собственной инициативе.

"Хорошо видно, что он устал, что тоскует по концертам и другой творческой деятельности. Потому вполне возможно, что под следующий Новый год или даже летом он может выйти и сказать: "Я устал. Я ухожу", - считает политолог.

Он также обратил внимание на то, что в результате вероятных досрочных выборов Рады Зеленский получит другой парламент.

"Хотя и нынешняя Рада уже потеряна им. Уже то, что спикер Разумков имеет собственную позицию по конституционному кризису, говорит о дистанции и конфликте между президентом и парламентом. Просто Зеленский не понимает, что, раз у Рады есть собственная альтернативная позиция по решению конституционных споров, это уже ущемляет его политическое господство – он уже не главный в государстве", - добавил Небоженко.

Читайте такжеКонфетно-букетный период у Зеленского с народом закончился

  • Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слухи о конфликте с Владимиром Зеленским.
  • Глава украинского парламента заверил, что с президентом Владимиром Зеленским у него "абсолютно нормальные отношения".
  • "Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным Судом, я думаю, что все заняли государственную позицию", — сказал Разумков.
отставка Владимир Зеленский Виктор Небоженко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского "Если тебя не убьют, то ты сядешь": Звиробий снова выругалась на Зеленского"Если тебя не убьют, то ты сядешь": Звиробий снова выругалась на Зеленского Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по УкраинеУгроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине У Зеленского разразились жесткой критикой в адрес Кремля и политики РоссииУ Зеленского разразились жесткой критикой в адрес Кремля и политики России "Я бы стрелял в каждого врага": Кравчук объяснил заявление Зеленского"Я бы стрелял в каждого врага": Кравчук объяснил заявление Зеленского
Следующий материал

Последние новости

12:42
В Раде рассказали о стоимости вакцины от COVID-19 и назвали число бесплатных прививок
12:26
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
12:15
У ребенка или взрослого температура: когда ехать в больницу
12:04
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
12:00
Світське життя 2020 - что показали в Спецвыпуске 26-12-2020 Видео
Реклама
11:59
"Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского Видео
11:39
Кто получит шанс пройти в Раду: опубликован свежий рейтинг партий Видео
11:38
Гороскоп для всех на 30 декабря: названы денежные пруны Видео
11:37
Зеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы Видео
11:28
Дело Татарова: суд принял решение о мере пресечения для замглавы ОП Видео
11:11
Телеведущую накормили в ресторане мороженным с орехами из фекалий
11:11
В моду вернулись угги: с чем носить популярные сапоги из "нулевых" - фото Фото
11:07
В ВОЗ объяснили, как решить проблему суицидов после COVID-19 Видео
10:58
Украине необходимо двойное гражданство, но есть исключение - Кулеба Видео
10:56
Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда Видео
10:41
России "печет": Кулеба пообещал Москве "адскую тему" Крыма Видео
10:34
Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19
10:05
Украинцам еще не раз придется чувствовать повышение тарифов мнение
09:57
"Жестко вытолкаем": Кулеба предупредил Будапешт из-за поддержки венгров на Закарпатье Видео
09:49
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
Реклама
09:41
Кривонос рассказал о бойкоте в СНБО и пожаловался на окружение Зеленского Видео
09:19
Новогоднее поздравление Зеленского 2021: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео
09:03
На волосок от гибели: станет ли 2021-й лебединой песней Зеленского и Рады
08:55
У Зеленского назвали причину отстранения от должности главы КСУ Видео
08:34
Почему у востока и запада Украины настолько разные герои мнение
08:33
Как украинцев будут вакцинировать от COVID-19: в Раде раскрыли подробности Видео
08:11
Коронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцев Видео
07:56
Байден раскрыл планы по борьбе с COVID-19 и обрушился на Трампа с критикой Видео
07:46
У Кравчука раскрыли новые планы Украины по Донбассу Видео
07:44
ПЦР-тесты не нужны: ученые создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе Видео
07:26
У Зеленского объяснили, почему генерала Кривоноса выгнали из СНБО Видео
07:15
Жена Дзидзьо сексуально позировала на пикантных фото
07:14
Диетолог назвала альтернативу оливье
06:57
Повышением тарифов украинцев вгоняют в нищету мнение
06:47
Ученые объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID-19 при наличии сопутствующих заболеваний
06:35
Не уничтожение Украины: Резников назвал главную цель России
06:07
Британский вирус-"мутант" добрался до США Видео
06:02
Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа Видео
05:22
"Слишком жарко": Оля Серябкина топлес дразнит поклонников откровенным фото
04:50
ОРДЛО превращают в ПМР: эксперт оценил худший сценарий для Донбасса Видео
Реклама
04:12
Какие чаи помогают качественно похудеть - ответ медиков Видео
03:01
Четыре вида сражений: эксперт рассказал, какие войны ждут мир в будущем
03:01
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
02:14
Медики объяснили, чего стоит опасаться лысым и седым мужчинам Видео
00:56
Удар по семье: Тихановская рассказала, что ждет клан Лукашенко Видео
00:55
Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет Видео
00:19
Отстранение Тупицкого: в КСУ сделали заявление Видео
29 декабря, вторник
23:53
​Вакцину AstraZeneca не смогут одобрить в ЕС в ближайшее время: названа причина Видео
23:23
Эксперт рассказала, сколько можно хранить оливье, холодец и шубу Видео
23:15
В Хорватии резко возросло количество жертв землетрясения Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять