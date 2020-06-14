Разумков отреагировал на слухи о своем возможном увольнении

Разумков прокомментировал свое возможное увольнение / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков, который ранее высказался о действиях минера моста Метро, на этот раз признался, как отреагирует на решение о своем возможном увольнении с должности.

"Уволить председателя Верховной Рады может только Верховная Рада – это предусмотрено четко в Конституции. Как и основания для увольнения. Если ВР примет такое решение, я приму его с большим уважением", – сказал Разумков в интервью изданию Буквы.

Спикер не подтвердил слухи о том, что он готовит собственный политический проект.

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На вопрос журналистки, "давили" ли на него из Офиса президента для принятия того или иного закона, Разумков ответил отрицательно.

"Нет, но дискуссии были. Относительно некоторых законопроектов хотелось сделать это быстрее, но вы видели, что мы работали максимально быстро. Насколько это было возможно, насколько это предусмотрено регламентом и насколько это нужно государству Украина. Иногда я бы тоже хотел быстрее принять закон, но через регламент я переступать не буду", – объяснил спикер.

Ранее Главред писал о том, что Разумков заявил, что во внесенном президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекте о народовластии в Украине будут "специальные предохранители".

Также спикер считает, что правительство должно опубликовать текст соглашения Украины с МВФ о 5$-миллиардной кредитной программе во избежание обнародования различной противоречивой информации.