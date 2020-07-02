"Тревожный сигнал": в ЕС запаниковали из-за отставки Смолия

ЕВросоюз обеспокоен из-за отставки Смолия / УНИАН

Отставка Смолия - в Евросоюзе очень обеспокоены из-за увольнения главы НБУ, который покидает свою высокую должность в связи с "политическим давлением".

Об этом сообщил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

В ЕС выразили надежду, что украинское правительство продолжит придерживаться собственных обязательств в реформах и в сотрудничестве с Евросоюзом.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", - заявил он.

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По словам представителя ЕС, создание сильного и независимого Нацбанка было фундаментальным достижением Украины, и остается критически важным для ее будущего успеха.

При этом он отметил, что "путь к реформе в Украине непрост, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии".

Отставка Смолия

Напомним, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении с поста главы НБУ по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на Нацбанк "осуществляется систематическое политическое давление".

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что Смолию придется занимать должность главы НБУ и в дальнейшем, если нардепы не поддержат его отставку.