В ТКГ по Донбассу предложили войти первому премьеру Украины

Первому премьеру Украины предложили войти в ТКГ по Донбассу, сообщил Сергей Гармаш / Скриншот

Журналист и член политической подгруппы минской Трехсторонней контактной группы по Донбассу от Донецка Сергей Гармаш сообщил, что глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил первому премьеру Украины Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в ТКГ.

В понедельник, 3 августа, на Банковой прошла встреча украинской делегации с ее новым главой – первым президентом украинского государства Леонидом Кравчуком, и на ней также был Фокин, рассказал переговорщик корреспонденту liga.net.

По словам собеседника издания в ОП, первого премьера рассматривают как человека, который может курировать в ТКГ переговоры представителей Киева.

"…Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать", – поделился Гармаш.

Журналист добавил, что Фокин на встрече задавал "общие вопросы", например, "есть ли подписанный главами государств документ по Минску?".

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