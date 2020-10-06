"Планируйте поездки": Зеленский сделал громкое заявление о безвизе с Евросоюзом

Глава государства призвал украинцев не паниковать.
Глава государства Владимир Зеленский заявил о том, что безвизовому режиму с ЕС на данный момент абсолютно ничего не угрожает. Он также заверил, что наша страна делает все для сохранения безвизового режима.
Об этом президент заявил на саммите Украина - ЕС, передает пресс-служба Офиса президента во вторник, 6 октября.
"Также партнеры из ЕС заверили, в безвизу с ЕС ничего не угрожает и Украина выполняет все критерии и как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу", - сказал Зеленский.
Отмена безвиза с ЕС – о чем сообщалось ранее:
- 6 октября заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что гражданам Украины не грозит отмена безвизового режима с Евросоюзом. Письмо европейских депутатов главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии об отмене права свободного въезда в Европу отдельным политикам и чиновникам лишено конкретики и отражает их личную точку зрения.
- 5 октября трое влиятельных депутатов Европарламента – Михаэль Галер, Виола фон Крамер и Раса Юкнявичене – написали главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии письмо о том, что существует риск потери Украиной безвиза с Евросоюзом. Также они указали, что Брюссель имеет право отказывать в безвизовых поездках некоторым олигархам и политикам, которые злоупотребляют своим правом на свободное пересечение европейских границ.
- Украине не угрожает отмена безвизового режима с Европейским Союзом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А позиции Киева и Брюсселя в борьбе с коррупцией тождественны.
Автор: Екатерина Трохимчук