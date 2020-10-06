"Планируйте поездки": Зеленский сделал громкое заявление о безвизе с Евросоюзом

Зеленский заявил, что угроз безвизу с ЕС нет / Скриншот с president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский заявил о том, что безвизовому режиму с ЕС на данный момент абсолютно ничего не угрожает. Он также заверил, что наша страна делает все для сохранения безвизового режима.

Об этом президент заявил на саммите Украина - ЕС, передает пресс-служба Офиса президента во вторник, 6 октября.

"Также партнеры из ЕС заверили, в безвизу с ЕС ничего не угрожает и Украина выполняет все критерии и как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу", - сказал Зеленский.

Отмена безвиза с ЕС – о чем сообщалось ранее: