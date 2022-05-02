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Почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России: ответ Зеленского

2 мая 2022, 00:27

Незаконная аннексия Крыма положила начало мелкомасштабным санкциям, которые и позволили России в 2014 году и искать варианты для полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский о снятии санкций с России / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что искренне не понимает, почему Россия поднимает вопрос о снятии санкций. По его словам, причина их введения пока не устранена.

"Вопрос о снятии украинских санкций на двухсторонних переговорах с Россией не поднимался и не может быть поднят. Почему? Потому что стоит обратить внимание на то, за что вводятся санкции и на кого они направлены. Санкции вводятся исключительно в отношении Российской Федерации, поскольку она начала войну против Украины, нарушила ее территориальную целостность и суверенитет", - заявил Зеленский в интервью EPT News.

По мнению президента Украины, незаконная аннексия Крыма положила начало мелкомасштабным санкциям, которые и позволили России в 2014 году и искать варианты для полномасштабного вторжения.

"Потом была оккупация Донбасса, 24 февраля началось полномасштабное нападение России, полномасштабная война. Отсюда и суровые санкции в отношении РФ. К сожалению, Россия до сих пор оккупировала часть нашей территории. Только после освобождения Украины корректно возвращаться к разговору об отмене санкций", - добавил президент Украины.

Газовый шантаж Запада со стороны России

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявлял, что Россия собирается получать оплату за газ от Европы в рублях. По его словам, в Москве решили сделать такой выбор якобы из-за нецелесообразности получения оплаты в долларах в условиях санкций со стороны Запада.

Большая семерка отвергла требование России по оплате газа в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что это нарушение контрактных обязательств. Платить за газ в рублях европейцы российскому государству не обязаны.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия может перекрыть поставки газа в страны ЕС, если Запад не будет платить в рублях.

31 марта Путин подписал соответствующий указ, дескать, переводящий оплату за газ для "недружественных стран" в рубль. Германия и Франция резко выступили против.

В итоге РФ вынуждена была отступить от своих требований. В частности, содержание документа по газовым расчетам с Западом существенно отличалось от заявлений, которые звучали ранее в Кремле. Европейские компании по-прежнему будут покупать газ в евро.

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