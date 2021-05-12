"Поддержка жертв режима Путина": Лещенко сказал, зачем его жена выступила в РФ

Жена Лещенко якобы приняла участие в мероприятии, к которому были широко привлечены представители ЛГБТ.
Бывший нардеп и член набсовета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко заявил, что его жена Анастасия Топольская – Dj Nastya – дала концерт в Российской Федерации, в частности, для поддержки представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).
Представители ЛГБТ в России являются прямыми жертвами режима президента страны Владимира Путина, и Топольская поехала на концерт, чтобы поддержать секс-меньшинства, рассказал экс-нардеп в эфире 4 канал.
По его словам, к мероприятию, в котором приняла участие его жена, были широко привлечены представители ЛГБТ-сообщества.
"...на самом деле в России нужно поддерживать тех маргинализированных, которые умирают фактически, которых убивают из-за режима Путина. И в том числе ее поездка служила поддержке этих людей, которые становятся прямыми жертвами режима Путина", – заявил собеседник.
Как Сергей Лещенко оправдал концерт своей жены в России – опубликовано видео
Ранее сообщалось, что Анастасия Топольская 8-9 мая дала концерт в московском клубе Mutabor. Исполнительница не называла цель своей поездки в Россию.
Топольская уже не раз давала концерты в РФ после того, как российская сторона пошла на агрессию против Украины. Бывший глава Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко говорил, что она выступала в захваченном Крыму.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
- Большинство украинских артистов отказались от концертов в России.