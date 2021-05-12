"Поддержка жертв режима Путина": Лещенко сказал, зачем его жена выступила в РФ

Сергей Лещенко поделился, что Анастасия Топольская дала концерт в России, чтобы поддержать представителей секс-меньшинств / instagram.com/sergii_leshchenko

Бывший нардеп и член набсовета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко заявил, что его жена Анастасия Топольская – Dj Nastya – дала концерт в Российской Федерации, в частности, для поддержки представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).

Представители ЛГБТ в России являются прямыми жертвами режима президента страны Владимира Путина, и Топольская поехала на концерт, чтобы поддержать секс-меньшинства, рассказал экс-нардеп в эфире 4 канал.

По его словам, к мероприятию, в котором приняла участие его жена, были широко привлечены представители ЛГБТ-сообщества.

"...на самом деле в России нужно поддерживать тех маргинализированных, которые умирают фактически, которых убивают из-за режима Путина. И в том числе ее поездка служила поддержке этих людей, которые становятся прямыми жертвами режима Путина", – заявил собеседник.

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Ранее сообщалось, что Анастасия Топольская 8-9 мая дала концерт в московском клубе Mutabor. Исполнительница не называла цель своей поездки в Россию.

Топольская уже не раз давала концерты в РФ после того, как российская сторона пошла на агрессию против Украины. Бывший глава Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко говорил, что она выступала в захваченном Крыму.