Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

Во Франции заморозили активы Центрального Банка России на сумму 22 млрд евро.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал самые эффективные способы давления на элиту Российской Федерации. Среди них нефтяное эмбарго, замораживание активов и арест имущества, сообщил в Telegram-канале Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, наиболее мощными инструментами влияния на элиту России, которые применяет мир, есть:
- нефтяное эмбарго
Высший представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель открыто заявил о том, что обстрел Мариуполя является крупным военным преступлением России, в связи с чем важно немедленно и наглухо закрыть сырьевой инструмент.
"Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии", - добавляет Подоляк.
- заморозка активов
Во Франции заморозили активы Центрального Банка России на сумму 22 млрд евро. В том же числе были заморожены и средства частных лиц на сумму 150 млрд евро, а также недвижимость стоимостью 500 млн евро, которая принадлежит 30 российским семьям.
- арест имущества
"Самые действенные инструменты в руках, конечно, американского Минюста, который создал или активировал работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы. KleptoCapture - вся элита и номенклатура и их деньги", - пишет Подоляк.
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Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение и напомнил, что Украина сражается за стремление быть с Европой на поле боя. Также он обратился к гражданам Германии, отметив, что они могут помочь в этом давлением на политиков.
Также ранее Зеленский заявил, что Иерусалим может стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.