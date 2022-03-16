Подоляк об успехах Украины: ВСУ пошли в контрнаступление, а в Кремле начали искать союзников

Подоляк рассказал об успехах Украины в войне против России / ОПУ

ВСУ пошли в контрнаступление по ряду направлений, что кардинально меняет диспозиции сторон.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о сдвигах в украино-российской войне.

"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в полях", - сообщил Подоляк в Twitter.

Читайте такжеДмитрий Гордон метко высмеял "овцепаса" ПутинаКак сообщал Главред, российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетам. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта. По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением, когда и как закончится война в Украине. По ее словам, ответ на этот вопрос знает президент страны-агрессора Владимир Путин.

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