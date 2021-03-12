Поклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для Зеленского

Наталья Поклонская утверждала, что хочет встретиться с Владимиром Зеленский / Скриншот YouTube

Так называемая бывшая "прокурор" захваченного Россией Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Политик в интервью РИА Новости сказала, что предложила бы украинскому лидеру начать диалог.

Поклонская также говорила, что является украинкой, но для нее родной русский язык. По ее мнению, в Украине большинство людей имеют такую позицию.

"…Имея все согласования нашего внешнеполитического ведомства, со своей стороны я хотела бы иметь возможность встречи с ним (с Зеленским – Ред.)", – утверждала депутат.

Экс-"прокурорша" отметила, что нужно двигаться вперед.

"…В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду. Создавать благополучный климат и условия для жизни людей – это и есть задача политика", – добавила собеседница.

Кто такая Наталья Поклонская – что нужно знать

Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года в Михайловке Перевальского района Ворошиловградской области УССР, сейчас это поселок городского типа Перевальского района Луганской области Украины, пишет Википедия.

В 1987 году вместе с родными переехала в Крым. С 2010 года начала работать в крымской прокуратуре. После захвата полуострова Россией перешла на сторону оккупантов. Была "прокурором" Крыма с мая 2014 по октябрь 2016-го. Потом стала депутатом Госдумы.

МВД Украины объявило Поклонскую в розыск по ст. 109 ч. 1 Уголовного кодекса – Действия, начатые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий.