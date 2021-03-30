Порошенко накинулся на "слугу народа" и обозвал его "алкоголиком"

В Раде произошел конфликт во время выступления Геращенко / УНИАН

Сегодня в зале парламента во время пленарного заседания случилась потасовка во время выступления нардепа Евросолидарности Ирины Геращенко.

Словесный конфликт произошел между ее однопартийцами во главы с бывшим президентом Петром Порошенко и "слугами народа". Нардепам из Евросолидарности не понравилось, что их коллега из президентской фракции Швец повернулся спиной к выступавшей на трибуне Геращенко, а сам Порошенко назвал Швеца "алкоголиком" и потребовал выдворить его из зала. Впрочем, после вмешательства спикера Разумкова народные избранники успокоились.

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