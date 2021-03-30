Порошенко накинулся на "слугу народа" и обозвал его "алкоголиком"

Во время выступления за трибуной парламента народного депутата Ирины Геращенко, бывший президент стал инициатором конфликта со "слугой народа".
Сегодня в зале парламента во время пленарного заседания случилась потасовка во время выступления нардепа Евросолидарности Ирины Геращенко.
Словесный конфликт произошел между ее однопартийцами во главы с бывшим президентом Петром Порошенко и "слугами народа". Нардепам из Евросолидарности не понравилось, что их коллега из президентской фракции Швец повернулся спиной к выступавшей на трибуне Геращенко, а сам Порошенко назвал Швеца "алкоголиком" и потребовал выдворить его из зала. Впрочем, после вмешательства спикера Разумкова народные избранники успокоились.
Беспорядки под Офисом президента - о чем ранее писал Главред:
- В субботу вечером, 20 марта, под зданием Офиса президента на Банковой прошла акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы по обвинению в похищении и пытках Сергея Щербича. Активисты заявили о политическом преследовании Стерненко и призвали Зеленского отреагировать на ситуацию.
- В ходе акции произошли беспорядки, во время которых сторонники Стерненко забросали здание Офиса главы государства файерами и петардами и облили сооружение краской.
- Позже они установили у входной двери ОП салютные установки и запустили фейерверк в честь дня рождения Стерненко.
- Согласно предварительным оценкам экспертов, зданию Офиса президента нанесен ущерб на сумму примерно в 2 миллиона гривен.
Автор: Екатерина Трохимчук