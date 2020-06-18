"Вслед за Януковичем": Парубий на суде по делу Порошенко пригрозил Зеленскому "скорым Ростовом"

Андрей Парубий / УНИАН

Андрей Парубий, украинский политик и экс-спикер Верховной Рады VII созыва, во время своего выступления возле здания суда, в котором идет заседания по избранию меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко, обрушился с критикой на нынешнего президента Владимира Зеленского.

"А кто такой Зеленский? Перед выборами я сказал, что Зеленский ‒ это такая маленькая карикатурная копия Януковича. Тогда мне не верили, говорили: "Нет, это же новое поколение, новые люди". Где он был, когда мы были на Майдане? Где он был, когда мы были в АТО? Это беда, что к власти в Украине допустили такое недоразумение. И он сегодня пытается быть страшным, запугать всех нас, но он для нас остается всего лишь смешным комиком 95 квартала", ‒ заявил он.

Более того, Парубий призвал сторонников Порошенко совершать действия, которые нужны для того, чтобы Зеленский повторил судьбу Януковича.

"Я хочу ему напомнить: нас не сломал Янукович, нас не сломал Путин. И тем более не испугает маленький Зеленский. Мы сегодня защищаем не только Порошенко, но и Украину. Порошенко никуда не уедет из Украины. Они не сломают Порошенко, нашу команду Европейская солидарность и всю Украину. Мы должны приближать тот день, когда Зеленского мы отправим с этого поста вслед за Януковичем в Ростов. Уверен, что этот день придет уже скоро", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее юрист Андрей Портнов заявлял о том, что сотрудники Офиса генпрокурора ходатайствовали перед судом о взятии экс-президента Петра Порошенко под стражу по делу, в котором ему вручило подозрение Государственное бюро расследований. В Офисе генпрокурора также хотят, чтобы суд назначил залог для бывшего главы государства в размере 10 млн гривен.