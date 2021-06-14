Порошенко подбирается к Зеленскому: за кого сегодня голосовали бы украинцы / УНИАН

Если бы второй тур президентских выборов в Украине проходил сейчас, то снова победил бы Владимир Зеленский. Однако на этот раз разрыв между Зеленским и его ближайшим конкурентом Петром Порошенко был бы меньше.

Как утверждает опрос Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, за Зеленского отдали свои голоса 60% избирателей, а за Порошенко – 40%. Речь идет о респондентах, которые точно приняли бы участие в голосовании.

При этом Порошенко мог бы одержать победу над Зеленским в западных областях, но сокрушительно проиграл бы в южных регионах.

Если бы противником Зеленского во втором туре был представитель ОПЗЖ Юрий Бойко, то голоса разделились бы так: у Бойко 26% поддержки, а у Зеленского – 74%.

При этом Бойко обошел бы Зеленского на востоке Украины – но в то же время проиграл бы ему в западных и центральных областях.

В целом, если бы выборы президента проходили сейчас, то Зеленский победил бы Петра Порошенко: он бы набрал 31% голосов – против 18,6% у Порошенко. На выборах 2019 года разница составляла 30% против 16%.

За Юрия Бойко проголосовали бы 12,7%, за Юлию Тимошенко – 11,7%, за Игоря Смешко – 5,7% тех, кто определился и согласен прийти на участки.

У Зеленского немного проседает рейтинг поддержки на востоке, у Порошенко – довольно серьезно на юге. За них обоих чаще всего готовы голосовать состоятельные респонденты.

Бойко лидирует на востоке, но его слабо поддерживают на западе. Тимошенко неплохо поддерживают в центре страны, но слабо – на юге. За них обоих чаще всего готовы голосовать менее состоятельные респонденты.

А вот по данным КМИС, если бы сейчас проходил первый тур выборов президента Украины, Владимир Зеленский получил бы более четверти голосов избирателей и опередил бы других вероятных кандидатов.

Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.