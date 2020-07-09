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"Как там могли сделать запись?" В Кремле поражены переговорами Путина и Порошенко

У Путина пока не успели ознакомиться с данной информацией.

9 июля 2020, 14:56
Песков
Песков не знает, откуда взялись аудиозаписи якобы переговоров Путина и Порошенко / Reuters

Переговоры глав государств зачастую проводятся в закрытом режиме, поэтому непонятно, каким образом аудиозаписи попали в третьи руки. Пока в Кремле не готовы комментировать данную информацию.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос о том, является ли подлинной аудиозапись с голосами, похожими на президента РФ Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко, Песков ответил с удивлением, заявив, что ему об этом ничего не известно.Читайте также"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я встретил Вас...": соцсети обсуждают разговор Порошенко и Путина

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись… Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, в четверг, 9 июля, депутат ВР Андрей Деркач в ходе собственной пресс-конференции обнародовал аудиозаписи 2015 года, на которых двое людей, голоса которых похожи на пятого президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина обсуждают ряд политических вопросов. Во время разговора президенты смеялись и шутили.

В ходе разговора человек, чей голос похож на Путина, намекнул тому, чей голос похож на Порошенко, что на пост президента Украины есть немало претендентов.

новости России Дмитрий Песков новости Украины Петр Порошенко
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