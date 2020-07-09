"Как там могли сделать запись?" В Кремле поражены переговорами Путина и Порошенко

Песков не знает, откуда взялись аудиозаписи якобы переговоров Путина и Порошенко / Reuters

Переговоры глав государств зачастую проводятся в закрытом режиме, поэтому непонятно, каким образом аудиозаписи попали в третьи руки. Пока в Кремле не готовы комментировать данную информацию.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос о том, является ли подлинной аудиозапись с голосами, похожими на президента РФ Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко, Песков ответил с удивлением, заявив, что ему об этом ничего не известно.Читайте также"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я встретил Вас...": соцсети обсуждают разговор Порошенко и Путина

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись… Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, в четверг, 9 июля, депутат ВР Андрей Деркач в ходе собственной пресс-конференции обнародовал аудиозаписи 2015 года, на которых двое людей, голоса которых похожи на пятого президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина обсуждают ряд политических вопросов. Во время разговора президенты смеялись и шутили.

В ходе разговора человек, чей голос похож на Путина, намекнул тому, чей голос похож на Порошенко, что на пост президента Украины есть немало претендентов.