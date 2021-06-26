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Посол Германии пояснила, почему Украине "не рады" в НАТО

26 июня 2021, 18:31

У НАТО всегда были проблемы со странами, где есть война, но организация сотрудничает с Украиной буквально каждый день.

НАТО
В Германии пояснили, почему не берут Украину в НАТО / УНИАН

В Германии пояснили, почему НАТО не принимает Украину в состав Альянса. Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию Зеркало недели.

По ее словам, у НАТО всегда были проблемы со странами, где есть война, но организация сотрудничает с Украиной буквально каждый день.

"Думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, так как это будет политическое решение. НАТО всегда имела проблемы со странами, где есть война. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", - заявила посол.

Диппредставитель ответила на вопрос, почему альянс взял под свой зонтик страны Балтии, хотя российский министр иностранных дел Евгений Примаков заявил, что Россия этого не допустит.

"Это было политическое решение, маленькое окно возможностей. Я уверена, что для Украины оно также когда-то откроется. И надо сейчас хорошо работать, чтобы подготовить Украину к этому моменту", - пояснила Фельдгузен.

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Ранее Главред писал о том, что президент Владимир Зеленский 7 июня во время переговоров с главой США Джо Байденом предложил Вашингтону создать конкретный и пошаговый план интеграции Украины в НАТО.

14 июня Зеленский заявил, что Байден должен четко ответить на вопрос, видят ли на Западе Украину в НАТО, и когда Киев получит ПДЧ.

После саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 июня, в НАТО сказали, что Украина интегрируется в блок безопасности Запада на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.

Президент США Джо Байден сказал, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным камнем преткновения американский президент назвал коррупцию.

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