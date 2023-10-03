"Президенту необходимо услышать": стало известно о деталях заседания ставки

Порой там бывает достаточно жесткий разговор - глава МВД Игорь Клименко сообщил как проходит заседание ставки.

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Стали известны детали того, как проходит ставка Зеленского / Коллаж: Главред, фото Офис Президента

На заседаниях Ставки Верховного главнокомандующего иногда бывают жесткие разговоры и даже споры. Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сказал в интервью "Украинской правде".

"Президент собирает в определенном месте членов Ставки. Мы заслушиваем командиров, которые находятся на местах, по боевым действиям, которые происходят, относительно наших позиций, какие задачи планируются на ближайшее время", - сообщил Игорь Клименко

Глава МВД также отметил, что Президент Украины также заслушивает вопросы боевого и логистического обеспечения.

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"Все проблемы, которые являются актуальными, там обсуждаются. Например, после того, как россияне массированно нас начинают обстреливать, мы разбираемся, где наши ошибки, где сильные стороны", - добавляет Клименко.

По словам министра внутренних дел, на ставку также могут быть приглашены командующие разных родов войск.

"Порой там бывает достаточно жесткий разговор, потому что все люди военные, и мы находимся в военном положении. И для того, чтобы понимать, что происходит на линии фронта, президенту необходимо это все слышать", - подчеркнул министр.

Клименко отметил, что планированием операций занимается Военный кабинет. Непосредственно перед самим планированием Президент определяет, кто в этом кабинете будет находиться.

По его словам, иногда на ставке могут спорить.

"Например, проблемы с мобилизацией. На ставке рассматривали сначала вопрос деятельности областных военкомов. И после Ставки президент принял решение провести заседание СНБО для того, чтобы положить конец тем жалобам и злоупотреблениям, которые были со стороны военкомов. Получает команду и Малыш, и Клименко, и руководитель Государственного бюро расследований, и Офис Генерального прокурора для того, чтобы мы могли совместно решить тот или иной вопрос", - рассказал министр.

Игорь Клименко также в ходе интервью отказался отвечать на вопрос обсуждается ли на ставке тема окончания войны с Россией.

"Я об этом не буду говорить. Заседание Ставки - это закрытое заседание, и эта информация является закрытой", - сказал Клименко.

Заседание ставки - последние новости:

Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего после возвращения из длительной командировки.

В своем Telegram-канале, Зеленский сообщил, что на заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной ситуации на фронте и планах противника.

Также ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не готова на 100% к российских атак по энергетической инфраструктуре, которые РФ, скорее всего, будет проводить зимой. В то же время у Украины уже есть опыт и понятие того, к чему нужно готовиться.

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