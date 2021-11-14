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Приграничным областям грозит чрезвычайное положение - Монастырский

14 ноября 2021, 21:10
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Уже определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Денис Монастырский
Денис Монастырский заявил о вероятности введения чрезвычайного положения / РБК-Украина

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях может быть введено чрезвычайное положение. В частности, при обострении ситуации на границе с Беларусью.

"Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость", - сказал Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы, который транслировала Волынская ОГА.

По его словам, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о работе над разными сценариями этих действий.

Между тем, к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.

"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с Востока и Юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - добавил Монастрыский.

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Более того, он сказал, что прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. И назвал это стратегической целью на следующие 2 года.

Напомним, в Луцке прошло межведомственное совещание СНБО по вопросам обороны границы с Беларусью. Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, а также подчеркнул, что это "очередная спецоперация России".

Также в воскресенье, 14 ноября, установили личность белорусского пограничника, который слепил польских коллег лазером.

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СНБО чрезвычайное положение госграница Денис Монастырский
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