"Очередная спецоперация России": Данилов прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью

Данилов уверен, что ситуация на границе с Беларусью - это очередной удар по "психике" Европы / УНИАН

В Луцке прошло межведомственное совещание СНБО по вопросам обороны границы с Беларусью. Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, а также подчеркнул, что это "очередная спецоперация России".

Данилов акцентировал на необходимости создания межведомственной рабочей группы "с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования".

"То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, – это очередная спецоперация России". Ее цель – "расшатывание ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал секретарь Совбеза.

Также, по его словам, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев.

В свою очередь, в СБУ заявили, что ведомство "принимает весь комплекс мер", для исключения подобного сценария в Украине. Однако отметили, что он сейчас "маловероятен".

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"Мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры для противодействия такому проявлению гибридной войны", – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Что уже делает СБУ

применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий;

обменивается информацией с Нацполицией и ГНС;

создаются общие мобильные группы для работы в приграничных районах и прочее.

Напомним, украинский посол в Польше Андрей Дещица ранее допустил возможность появления нелегальных мигрантов у границы Украины в том случае, если им не удастся прорваться через кордоны Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также предположил, что нелегальные мигранты могут попытаться попасть на территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к адекватной реакции в том случае, если мигранты пойдут в атаку на границу. По его словам, у Киева достаточно сил для противодействия подобным угрозам.

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