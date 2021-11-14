УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Очередная спецоперация России": Данилов прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью

14 ноября 2021, 18:15
Прослушать новость
Остановить

На повестке дня был вопрос границы с Беларусью.

Алексей Данилов
Данилов уверен, что ситуация на границе с Беларусью - это очередной удар по "психике" Европы / УНИАН

В Луцке прошло межведомственное совещание СНБО по вопросам обороны границы с Беларусью. Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, а также подчеркнул, что это "очередная спецоперация России".

Данилов акцентировал на необходимости создания межведомственной рабочей группы "с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования".

"То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, – это очередная спецоперация России". Ее цель – "расшатывание ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал секретарь Совбеза.

Также, по его словам, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев.

В свою очередь, в СБУ заявили, что ведомство "принимает весь комплекс мер", для исключения подобного сценария в Украине. Однако отметили, что он сейчас "маловероятен".

Реклама

"Мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Именно поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры для противодействия такому проявлению гибридной войны", – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Что уже делает СБУ

  • применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий;
  • обменивается информацией с Нацполицией и ГНС;
  • создаются общие мобильные группы для работы в приграничных районах и прочее.

Напомним, украинский посол в Польше Андрей Дещица ранее допустил возможность появления нелегальных мигрантов у границы Украины в том случае, если им не удастся прорваться через кордоны Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также предположил, что нелегальные мигранты могут попытаться попасть на территорию Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к адекватной реакции в том случае, если мигранты пойдут в атаку на границу. По его словам, у Киева достаточно сил для противодействия подобным угрозам.

Читайте также:

viber
СНБО Беларусь госграница Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «"Очередная спецоперация России": Данилов прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотГороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворот Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любвиГороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любви Гороскоп на завтра 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиГороскоп на завтра 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражи Путин открестился от минских соглашений и ответил на вопрос о планах вторжения в УкраинуПутин открестился от минских соглашений и ответил на вопрос о планах вторжения в Украину
18:43

В Минздраве назвали главные отличия гриппа и коронавируса

18:20

Украина - под угрозой: у Зеленского обвинили РФ в миграционном кризисе на границе БеларусиВидео

18:20

Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон: говорят эксперты

18:19

Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

18:15

"Очередная спецоперация России": Данилов прокомментировал ситуацию на границе с БеларусьюВидео

Реклама
18:14

Почему Украине будет выгодно, если Лукашенко перекроет газ для ЕСмнение

17:48

Гороскоп на завтра 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиВидео

17:44

"А скоро Новый год": житель Сум "сдался" и выбросил на помойку прошлогоднюю елку

17:24

Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуВидео

17:20

"Уничтожение мигрантов и диверсантов": в Сети появилось фейковое заявление ВСУВидео

16:55

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милойФотоВидео

16:45

Вышли "на охоту": в России жители перерыли всю рощу в поисках 100 долларов от "Орла и решки"

16:21

Украина защитит границу от мигрантов: в Луцке началось совещание СНБО, силовики оцепили здание ОГАВидео

16:20

От куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностью

15:42

Украинскому заробитчанину в Польше на голову наехало авто

15:26

Запад жует сопли, а Украина должна укреплять ВСУ: Кондратюк сделал резкое заявлении о войне с РФ

15:23

В Украине "взлетели" цены на жильеВидео

14:50

Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВидео

14:38

ВОЗ назвала условие окончания пандемии COVID-19Видео

14:30

Атака мигрантами границы Польши и вмешательство РФ: Путин заявил о готовности к решительным мерамВидео

Реклама
14:19

Британский спецназ готов направить в Украину 600 военных на фоне опасений вторжения России - The MirrorВидео

13:58

Вдова мэра Кривого Рога записала эмоциональное обращение после череды смертей в семьеВидео

13:33

Камни полетели из Беларуси, готовится большой прорыв мигрантов: на границе с Польшей стало горячоВидео

13:17

В России объявили о поставках режиму Лукашенко истребителей, ПВО, вертолетов и другого оружияВидео

13:04

Смертельный пожар произошел в многоэтажке в Днепре: два человека погиблиФотоВидео

12:36

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди

12:35

Украине предвещают острый дефицит банковских терминалов: в чем причинаВидео

11:57

Зима уже поджидает за углом: прогноз погоды в Украине на неделю с 15 по 21 ноябряВидео

11:35

Ученые выяснили, как часто невакцинированные люди c COVID-19 попадают в больницы и умираютВидео

11:00

Доллар по 60-100 гривен и угроза дефолта в Украине: эксперты предупредили об опасной ситуацииВидео

10:43

Великобритания призвала Евросоюз "парализовать" Северный поток-2Видео

09:53

"Один глаз на алмаз, другой на дорогу": в Харькове водитель троллейбуса рубился в игры на смартфонеВидео

09:24

Врач назвал "грозное осложнение" коронавируса Дельта, от коротого могут умереть детиВидео

08:58

Оккупация Азовского моря Россией – опасный прецедент: на юге Украины появятся крылатые ракеты НептунВидео

08:58

Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеВидео

08:40

Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минутВидео

08:15

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 15 тысяч человек, горы госпитализаций

07:45

Украина закипает, и есть от чегомнение

07:38

Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцевВидео

06:29

Путин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в Европемнение

Реклама
05:28

Арктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали срокиВидео

04:22

Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится ударВидео

03:50

Названы симптомы смертоносного храпаВидео

03:23

"Если вы вакцинированы, то 100% выживете": врач объяснил, почему смертность от COVID-19 "бешеная"Видео

02:41

Диетолог назвала самые опасные вещи на кухне: от чего срочно нужно избавиться и чем заменитьВидео

02:28

Диетолог назвала необычный продукт для снижения давления

01:48

Ученые нашли новое опасное свойство пальмового масла

01:16

Удар из Беларуси и десант в тыл Украины: эксперт оценил худший сценарий атаки РФВидео

00:51

Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:02

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зимняя стужаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять