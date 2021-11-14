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Белорусский пограничник, который слепил лазером польских силовиков, оказался украинцем

14 ноября 2021, 19:58
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В Сети появились личные данные силовика.

Военный слепил людей лазером / charter97.org

На польско-белорусской границе возник курьез. Белорусский пограничник слепил польских коллег лазером. Теперь его личность установили.

Как сообщает "Хартия 97%", в Тelegram-канале "Каратели Беларуси" узнали силовика. Им оказался 41-летний украинец – Валерий Владимирович Васильев. Он родился в поселке Куриловка Харьковской области. Однако сейчас живет в Гродно и служит в Гродненской пограничной группе.

Журналисты выяснили, что военный служит в в/ч 2141 - Гродненская пограничная группа. Кроме того, он принимал участие в спецоперации главы Беларуси Лукашенко по принудительной переброске нелегальных мигрантов на территорию Польши и Литвы.

"Мигрантов на границе удерживают силой, бьют, подсовывают тяжелые наркотические вещества детям. Напомним, что балаклавы вас не спасут", — сказано в сообщении.

Напомним, в Луцке прошло межведомственное совещание СНБО по вопросам обороны границы с Беларусью. Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, а также подчеркнул, что это "очередная спецоперация России".

Также ранее украинский посол в Польше Андрей Дещица ранее допустил возможность появления нелегальных мигрантов у границы Украины в том случае, если им не удастся прорваться через кордоны Польши.

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