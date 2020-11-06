"Про уродов и людей": в КСУ ответили на оскорбления Офиса президента

КСУ отреагировал на заявление Офиса президента

Судьи КСУ призвали Офис президента не впадать в панику и в агонию из-за проблем, которые возникли в связи со скандальным решением по декларированию.

В заявлении, которое обнародовала пресс-служба КСУ, содержится реакция на публикацию в соцсети Facebook советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка "Про уродов и людей".

"Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в ПАНИКУ и АГОНИЮ. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", - говорится в письме.

В суде также заявили, что в публикации Подоляка содержатся оскорбления непосредственно судей КСУ, и напомнили о ст. 3 Конституции - о ценности человека, его чести и достоинстве.

Читайте такжеСМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ

"Подобные высказывания Михаила Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица", - заявили судьи.

Скандальное решение КСУ – что было ранее: