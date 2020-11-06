"Про уродов и людей": в КСУ ответили на оскорбления Офиса президента

Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом.
Судьи КСУ призвали Офис президента не впадать в панику и в агонию из-за проблем, которые возникли в связи со скандальным решением по декларированию.
В заявлении, которое обнародовала пресс-служба КСУ, содержится реакция на публикацию в соцсети Facebook советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка "Про уродов и людей".
"Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в ПАНИКУ и АГОНИЮ. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", - говорится в письме.
В суде также заявили, что в публикации Подоляка содержатся оскорбления непосредственно судей КСУ, и напомнили о ст. 3 Конституции - о ценности человека, его чести и достоинстве.
Читайте такжеСМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ
"Подобные высказывания Михаила Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица", - заявили судьи.
Скандальное решение КСУ – что было ранее:
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе (который предусматривает отставку судей КСУ)
- 6 ноября, советник руководителя Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook текст "Про уродов и людей", посвященный ситуации, сложившейся вокруг решения КСУ, которое заблокировало работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине.