"Противостоять агрессии РФ": МИД назвал главный вопрос переговоров Байден-Зеленский

Стороны планируют сделать "новый шаг в вопросах взаимодействия в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли"/ УНИАН

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в июле обсудят вопросы безопасности, обороны, инвестиций и торговли.

Как пишет Лига, об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Встреча ради встречи с Байденом - это в принципе не та категория, которая может применяться. Это встреча с президентом самой влиятельной страны в мире. Это не может быть просто встреча ради встречи", - отметил министр.

Он добавил, что стороны планируют сделать "новый шаг в вопросах взаимодействия в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли".

"Я пока не знаю, выйдем мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", - подчеркнул Кулеба, а также сказал, что важно получить от участия США в переговорах с РФ максимальный результат.

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"В нормандском процессе проблемы есть. Все говорят: Россия, ты - сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта. Пока мы не решим этот узел, полноценное урегулирование невозможно. И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как развязать этот узел. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика", - заявил Кулеба.

Напомним, в ходе недавних переговоров Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, первый заявил, что российская Федерация является главным препятствием на пути к миру на Донбассе. РФ указали на то, что она начала конфликт на Донбассе и теперь несет полную ответственность за его прекращение.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.