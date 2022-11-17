"Путин боится, что с ним что-то произойдет": Климкин рассказал, почему Путин не поехал на G20

Путин не поехал на G20 из-за страха / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин сильно боится НАТО и старается особо не провоцировать Альянс. В связи с этим он и не поехал на саммит G-20, который проводили на Бали. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии Радио НВ.

Путин даже побоялся выступить онлайн на саммите.

"Я не думаю, что Путин прямо провоцирует НАТО, он просто этого боится. Основная причина, почему он не улетел на Бали — это страх. Можно говорить о состоянии здоровья, необходимости находиться в Москве, но это все действительно чушь. Он даже отказался обратиться онлайн к другим мировым лидерам. А это означает откровенное хамство, по-моему. А хамства мировые лидеры никогда не прощают. А потому Путин боится, что с ним что-то произойдет, он тоже боится НАТО", — сказал Климкин.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии заявил, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в мероприятии.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про участие в саммите "Большой двадцатки". По его словам, если на Бали прибудет российский диктатор Владимир Путин, то он не будет принимать участие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Путин может пропустить саммит G-20 на Бали. Вместо главы Кремля приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из причин этого Арестович назвал то факт, что президент Украины Владимир Зеленский может дать Путину пощечину.

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