УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Путин боится, что с ним что-то произойдет": Климкин рассказал, почему Путин не поехал на G20

17 ноября 2022, 02:40

Павел Кулеба утверждает, что российский диктатор очень боится НАТО.

Путин
Путин не поехал на G20 из-за страха / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин сильно боится НАТО и старается особо не провоцировать Альянс. В связи с этим он и не поехал на саммит G-20, который проводили на Бали. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии Радио НВ.

Путин даже побоялся выступить онлайн на саммите.

"Я не думаю, что Путин прямо провоцирует НАТО, он просто этого боится. Основная причина, почему он не улетел на Бали — это страх. Можно говорить о состоянии здоровья, необходимости находиться в Москве, но это все действительно чушь. Он даже отказался обратиться онлайн к другим мировым лидерам. А это означает откровенное хамство, по-моему. А хамства мировые лидеры никогда не прощают. А потому Путин боится, что с ним что-то произойдет, он тоже боится НАТО", — сказал Климкин.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии заявил, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в мероприятии.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про участие в саммите "Большой двадцатки". По его словам, если на Бали прибудет российский диктатор Владимир Путин, то он не будет принимать участие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Путин может пропустить саммит G-20 на Бали. Вместо главы Кремля приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из причин этого Арестович назвал то факт, что президент Украины Владимир Зеленский может дать Путину пощечину.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России саммит G20 Павел Климкин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:31

Гороскоп на декабрь 2022 для Овнов: что принесет первый месяц зимы

03:20

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

03:04

Алая королева: Надежда Мейхер показала сочные изгибы в дразнящем воображение платье

02:40

"Путин боится, что с ним что-то произойдет": Климкин рассказал, почему Путин не поехал на G20Видео

02:02

Сняла даже купальник: Волочкова показала, как ее парит мужик в банеВидео

Реклама
02:00

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак загипнотизировала глубоким сдобным декольте

01:00

Гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: неопределенность для Овнов и брак для Тельцов

00:51

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

00:01

Освобождение Крыма военным путем маловероятно: генерал Милли назвал более реалистичный вариантВидео

16 ноября, среда
23:27

"Может быть достаточно неприятно": оккупанты пошли в наступление в Запорожской области - АрестовичВидео

23:20

Неделя будет самой тяжелой: жителей Киевской области призвали готовиться к долгим отключениям света

23:15

Почему россияне сознательно ударили по Польшемнение

22:45

"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без светаВидео

22:38

Роман Цимбалюк. Россияне, не торопитесь радоваться!Видеоблоги

22:34

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

22:18

Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

22:15

"Дойдут до Лисичанска": РФ уже перебросила войска из Херсона на Донбасс – экспертВидео

21:59

Отключения света: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества - ЗеленскийВидео

21:44

Никто не узнал актрису: звезда сериала Сваты ужаснула внешним видомВидео

21:34

Угроза нападения Беларуси на Украину: Зеленский сделал заявление о ситуацииВидео

Реклама
21:07

Путин уже просит прямых переговоров – ЗеленскийВидео

20:29

"Это была не наша ракета": Зеленский отрицает падение украинской ракеты ПВО в ПольшеВидео

20:25

49-летняя Хайди Клум готовится стать матерью в пятый раз

20:20

Зеленский откровенно признался, когда закончится войнаВидео

20:10

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

20:05

ПВО Израиля для Украины: Зеленский рассказал, о чем говорил с НетаньяхуВидео

20:05

Гороскоп на завтра 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

19:15

48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

19:09

Лидеры G20 согласны подтолкнуть РФ, Китай может стать посредником между Киевом и Москвой – МакронВидео

19:03

Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиянФотоВидео

19:02

Наследники палачей НКВД не стесняются казнить на камерумнение

18:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

18:13

Украинские военные сообщили США о попытке перехватить ракету возле Польши – CNNВидео

18:12

Дуда странно отреагировал на призыв Украины для расследования упавшей ракеты в ПольшеВидео

17:08

Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – ПентагонВидео

16:36

Страны НАТО передадут Украине больше систем ПВО - СтолтенбергВидео

16:23

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство ГерманииВидео

16:08

В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробностиВидео

15:58

Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – МоравецкийВидео

15:53

У Путина бесятся из-за реакции Польши на падение ракет: назвали заявления Варшавы "истерическими"Видео

Реклама
15:51

Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречалВидео

15:38

"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в ПольшеВидео

15:35

"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в КремлеВидео

15:31

Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на ЗапорожьеФотоВидео

15:25

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчасВидео

15:12

"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под ХарьковомВидео

15:03

В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

15:02

Ударила украинская ракета ПВО: Данилов потребовал доказательства у ПольшиВидео

14:45

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойствамнение

14:28

Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним боротьсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять