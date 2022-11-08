"Боится пощечины": СМИ назвали причину, почему Путин может не приехать на саммит G-20

Путин может не приехать на саммит G-20 на Бали / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин до недавнего времени считал необходимым своё личное присутствие на саммите Большой двадцатки. На данный момент визит президента РФ на Бали находится в стадии обсуждения и достижения договорённостей. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Поездка на мероприятие такого уровня должна была продемонстрировать элитам внутри России и внешнеполитическим сомневающимся кругам, что Путин активен, не смотря на проблемы, уверен в победе, приемлем как партнёр по переговорам для части мировых лидеров (не полный изгой), и способен оказывать влияние и поддержку в решении проблем голода и гуманитарных миссий для беднейших стран. Да и просто быть принятым в обществе 20 лидеров мировых держав уже поднимает растоптанный авторитет Путина чуть выше плинтуса. И это не говоря о возможности лично пообщаться с Байденом, Си, Шольцом или, на худой конец, с Макроном", - говорится в сообщении.

По данным канала, "Путин категорически не хотел встречаться с Зеленским, но эта встреча вряд ли в рамках саммита могла состояться". Отмечается, что основная проблема для участия Путина в подобных мероприятиях - это безопасность. Обеспечить должный уровень на Бали невозможно.

"Риск стать объектом покушения возрастает в разы. Но даже не это останавливает президента России сейчас (…), есть другая, более действительная причина. Несколько недель назад Путину поступил доклад по линии СВР, в котором содержалась информация о желании одного из лидеров стран, участника саммита, ударить Владимира Путина открытой ладонью по лицу при личной встрече, демонстрируя таким образом свое отношение к нему как к военному преступнику и подлецу. Более того, этот человек сказал, довольно открыто в своём окружении, что готов искать личной встречи с Путиным на саммите даже в обход протокола", - пишет генерал СВР.

По данным канала, рискнуть быть униженным, получив прилюдную пощёчину Путин не готов.

"Сейчас, в том числе через организаторов саммита, Путин пытается получить гарантии не пересекаться со своим возможным обидчиком, но пока однозначных гарантий нет, а в таком случае риск, по мнению российского президента не оправдан", - резюмировали на канале.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 начнется 15 ноября на Бали. Президент Индонезии заявил, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в мероприятии.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление про участие в саммите "Большой двадцатки". По его словам, если на Бали прибудет российский диктатор Владимир Путин, то он не будет принимать участие.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Путин может пропустить саммит G-20 на Бали. Вместо главы Кремля приедет премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из причин этого Арестович назвал то факт, что президент Украины Владимир Зеленский может дать Путину пощечину.

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