Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причину

Кремль пытается напугать противника своим агрессивным настроем, но там понимают, что они проигрывают.

Путин и Лавров ведут себя как победители / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин и глава МИДа РФ Сергей Лавров пытаются вести себя так, словно они победители. При этом весь мир видит, как Россия молниеносно проигрывает. Все потому, что Кремль просто хочет напугать противника. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

Эксперт не исключает, что Россия надеялась на возможность заморозить войну, которую Путин развязал против Украины.

"Видимо, они надеялись на что-то. Мы же не знаем, но там наверняка идут подковерные зондажи с российской стороны на Запад. Какой-нибудь Абрамович туда-сюда летает и говорит о чем-то с Эрдоганом. Вероятно, в какой-то момент они надеялись, что им удастся заморозить войну. Они хотели бы это сделать, чтобы окончательно переварить захваченные территории", - сказал Эйдман.

Замораживание конфликта позволило бы России подготовиться к новому этапу войны. Однако Кремль чувствует, что ему не получается этого добиться и представители РФ начинают "быковать",

"Раз не удается, то, значит, надо быковать – авось, противник испугается и сдрейфит. Но это не политика, а уровень дворовых хулиганов-отморозков, питерских ПТУшников. Но все это несерьезно и разбираться в этом бессмысленно", - добавил эксперт.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Напомним, ранее директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам, мол, без них всё равно не удастся обойтись.

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