glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причину

10 декабря 2022, 22:25
Кремль пытается напугать противника своим агрессивным настроем, но там понимают, что они проигрывают.
Путин, Лавров
Путин и Лавров ведут себя как победители / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин и глава МИДа РФ Сергей Лавров пытаются вести себя так, словно они победители. При этом весь мир видит, как Россия молниеносно проигрывает. Все потому, что Кремль просто хочет напугать противника. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

Эксперт не исключает, что Россия надеялась на возможность заморозить войну, которую Путин развязал против Украины.

"Видимо, они надеялись на что-то. Мы же не знаем, но там наверняка идут подковерные зондажи с российской стороны на Запад. Какой-нибудь Абрамович туда-сюда летает и говорит о чем-то с Эрдоганом. Вероятно, в какой-то момент они надеялись, что им удастся заморозить войну. Они хотели бы это сделать, чтобы окончательно переварить захваченные территории", - сказал Эйдман.

Замораживание конфликта позволило бы России подготовиться к новому этапу войны. Однако Кремль чувствует, что ему не получается этого добиться и представители РФ начинают "быковать",

"Раз не удается, то, значит, надо быковать – авось, противник испугается и сдрейфит. Но это не политика, а уровень дворовых хулиганов-отморозков, питерских ПТУшников. Но все это несерьезно и разбираться в этом бессмысленно", - добавил эксперт.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Напомним, ранее директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам, мол, без них всё равно не удастся обойтись.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:34

"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянами

22:25

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причинуВидео

22:15

"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем годуВидео

22:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

21:46

Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социологВидео

Реклама
21:24

Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

21:05

"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить БахмутВидео

20:35

Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилосьВидео

20:08

Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрдВидео

19:53

Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель КремляВидео

19:34

"Он просто хочет силой захватить часть Украины": Шольц заявил, что Путин не готов к уступкамВидео

19:21

Мощный удар ВСУ на Запорожье: уничтожены и ранены сотни оккупантов РФВидео

19:11

Кремль уповает на "оружие возмездия" точно так же, как когда-то Гитлермнение

19:10

Плевать на зверское уничтожение украинцев: Лиза Ющенко наводит красоту в Москве

19:05

"Предала Бога": Кулеба резко прошелся по Русской православной церквиВидео

18:51

Угроза пусков с Каспия: появился прогноз сроков новой массированной ракетной атаки РФВидео

18:45

Проиграет, но с "трона" не слезет: Путин не объявит народную войну, ведь не сможет ее возглавить – ЭйдманВидео

18:21

"Мы способны на все": Данилов предупредил о жестком ответе на ракетный террор РФВидео

18:16

"Совсем исхудала": Галкин показал еще более стройную Пугачеву в кожаных шортах

17:58

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: эксперт спрогнозировал направление и срокиВидео

Реклама
17:24

"Понимаю, что выстоим. Уже выстояли": Монатик дал концерт и показал фото разрушений в ХарьковеВидео

17:17

ВСУ уничтожили полковника РФ – начальника штаба военной базы оккупантовВидео

16:59

"Холостяк" Топольский рассказал, сколько зарабатывает и сколько тратит в месяцВидео

16:59

Благодарю за все и за себя хорошенькую: Повалий поздравила себя с днём рождения и забыла, сколько ей лет

16:49

"Частичная" мобилизация пошла не по плану: в РФ 12-летнему школьнику пришла повестка в военкоматВидео

16:44

В ФРГ поставили на место Макрона: РФ имела гарантии безопасности и сама отказалась от нихВидео

15:59

"Есть погибшие и раненые": в Крыму сгорела казарма с мобилизованными на войну в УкраинуВидео

15:27

Самостоятельный выбор возраста выхода на пенсию: в Пенсионном пояснили, как это работаетВидео

15:22

"Ось зла": у Зеленского рассказали об опасности сотрудничества РФ и ИранаВидео

15:16

"Мир в обмен на территории исключен": война в Украине должна завершиться поражением Путина - ДжонсонВидео

15:00

Горели и взрывались два часа: на Запорожье ВСУ уничтожили ЗРК С-300 вместе с оккупантамиВидео

14:39

Зверев стал похож на бульдога: полностью изуродовал лицо

14:36

Блэкаут в Одессе: отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры

14:36

Сколько нужно держать градусник: как правильно пользоваться термометромВидео

14:22

Новые цели для ударов: журналисты показали военные объекты оккупантов в КрымуФотоВидео

14:13

Эйдман рассказал, опасен ли для Украины план Путина по срыву поставок ВСУ западного оружияВидео

14:06

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

14:04

Приехал убивать земляков: ВСУ ликвидировали экс-депутата облдумы из Саратова родом из-под КиеваВидео

13:46

"Я по-прежнему у руля": СМИ выяснили, зачем Путин вылез из бункера и часто выходит на публикуВидео

13:38

Достанет до Москвы: в Укроборонпроме рассказали об испытании ударного дрона-камикадзеВидео

Реклама
13:23

Жана-Клода Ван Дамма неожиданно "засекли" с визитом на Закарпатье

13:03

"Мощное доказательство, что все идет по назначению": Кислица ответил на истерику РФ по западному оружиюВидео

12:49

Догнала карма за разбитый герб Украины: ВСУ уничтожили коллаборанта - "звезду" росТВВидео

12:45

У Германии нет систем Patriot, которые она могла бы передать Украине – МИД ФРГ

12:38

Гороскоп Таро для Скорпионов на 2023 год: изобилие и большие переменыВидео

12:14

"Борода" долетался: ВСУ уничтожили майора РФ - путинского пилота-асаВидео

12:06

"Они себе копали могилу, их расстреляли": вагнеровец рассказал о казнях наемников за отказ воеватьВидео

12:06

Нет никаких признаков, что тяжелые потери заставят Путина сдаться — СтолтенбергВидео

11:50

"Путин сошел с ума": Эйдман оценил угрозу ядерного удара РФ по УкраинеВидео

11:09

"Ждет судьба Муссолини или Хрущева": Путина свергнет окружение после контрнаступления ВСУ – ЭйдманВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять