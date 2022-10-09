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Путин утратил контроль над группами Пригожина и Патрушева, его могут отстранить от власти

9 октября 2022, 19:05

Чем больше силы обороны Украины будут наносить поражений войска России, тем быстрее Владимир Путин отправится на пенсию, считает Михаил Подоляк.

Путин, Подоляк
Путин уже не контролирует ситуацию в России - Подоляк / УНИАН, ОПУ

Мы видим все больше признаков того, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин может быть отстранен от власти. Его уже начали критиковать как в окружении, так и среди пропагандистов. Он почти не управляет процессами в своей стране и не может вмешиваться в деятельность группировок Пригожина и Патрушева. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Путин проводит подготовку к "пенсии". Речь идет о негативных последствиях для российского диктатора.

"На мой личный взгляд, Путин готовится к "пенсии". Это точно не о классической пенсии, потому что когда ты достигаешь уровня авторитарного монстра, то твоя пенсия будет немного иначе выглядеть. Ты будешь сидеть либо юридически, либо в каком-то закрытом помещении долго-долго ", - отметил Подоляк.

По его словам, на возможное отстранение Путина от власти указывает ряд моментов.

Во-первых, Путин утратил статус "неприкосновенного" и его начали критиковать. Культ вождя разрушается.

Во-вторых, глава РФ уже де-факто не руководит процессами, которые происходят внутри страны-агрессора. Он не может вмешиваться в то, что делает владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин или секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Однако, по мнению Подоляк, речь не идет о том, что Путин уйдет на "пенсию" уже завтра. Все займет определенное время. Также ситуация зависит от действий армии и Украины. Чем больше будет поражений, тем слабее станут позиции Путина.

"Он с арбитра позиций перемещается на "в стороне стоять". Такого влияния, которое было у него в начале войны, у него уже нет", - считает чиновник.

В-третьих, глава Кремля фактически перестал проводить различные международные встречи .

"Сегодня еще был важный знак - ОДКБ фактически перестало существовать. Даже Киргизия сказала, что не будет участвовать в учениях по ОДКБ", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Отстранение Путина от власти

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее сделал заявление, согласно которому Россия после отстранения Путина от власти должна прекратить войну. По его прогнозу, РФ уже через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский полагает, что в Кремле готовятся к прекращению правления Путина. Возможно, будет объявлено о его болезни или временном прекращении исполнения обязанностей. Власть в таком случае окажется у Совбеза России.

Как полагает Пионтковский, Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – ближайший соратник главы Кремля. Вероятно, план уже разработан. По мнению Пионтковского, Ковальчук понял, что война и намерен удержать власть и собственность.

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