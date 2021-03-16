Рада направила законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР в КСУ

Конституционный Суд должен будет представить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
Верховная Рада приняла решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.
Решение было принято в ходе заседания Рады во вторник, 16 марта. "За" проголосовали 267 нардепов. Из них "слуги" дали 225, За будущее 12, Голос 8, Доверие 18, внефракционные 4.
Так, Конституционный Суд должен будет представить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.
Право Рады увольнять главу НАБУ – о чем сообщалось ранее:
- 26 ноября 2020 года Кабмин поддержал законопроект, закрепляющий за Верховной Радой право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, важным положением законопроекта является то, что нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.
- "Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции", - подчеркнул тогда глава Кабмина.
Автор: Адриана Бубновская