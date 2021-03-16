УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Рада направила законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР в КСУ

16 марта 2021, 12:11

Конституционный Суд должен будет представить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

НАБУ
Рада направила законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР в КСУ / Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.

Решение было принято в ходе заседания Рады во вторник, 16 марта. "За" проголосовали 267 нардепов. Из них "слуги" дали 225, За будущее 12, Голос 8, Доверие 18, внефракционные 4.

Так, Конституционный Суд должен будет представить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.

Право Рады увольнять главу НАБУ – о чем сообщалось ранее:

  • 26 ноября 2020 года Кабмин поддержал законопроект, закрепляющий за Верховной Радой право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, важным положением законопроекта является то, что нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.
  • "Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции", - подчеркнул тогда глава Кабмина.

Верховная Рада КСУ ГБР НАБУ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Рада направила законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР в КСУ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Арахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об удареАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашенияПолитолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по ДонбассуУ Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на ДонбассеУ Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе Литвин объяснил, почему Харьковские соглашения всплыли именно сейчасЛитвин объяснил, почему Харьковские соглашения всплыли именно сейчас

Последние новости

12:22
У Зеленского поднялся рейтинг: кого украинцы видят своим президентом
12:11
Рада направила законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР в КСУ
11:54
В Украину возвращается снег и похолодание: когда придет весна Видео
11:49
Инсульт и диабет: ученые назвали "смертельный" график работы Видео
11:42
Кулеба заявил о возможном русском следе в романе 8-летней модели и 13-летнего блогера Видео
Реклама
11:36
В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield Видео
11:36
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
11:28
Тромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояние Видео
10:55
В Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы
10:46
"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке Видео
10:45
Михаил Поплавский презентовал новый клип "Я твой Миша"
10:36
Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин Видео
10:27
В Киеве за сутки зафиксировали тысячу новых случаев заражения COVID-19 Видео
10:15
О чем свидетельствуют новые пленки Суркова-Медведчука мнение
10:03
Кабмин предложил освободить производителей COVID-вакцин от ответственности за последствия прививок Видео
09:44
В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам за Крым Фото Видео
09:37
Часть Украины накроют метели: каким регионам готовиться Видео
09:23
Мир отказывается от вакцины AstraZenecа: все подробности Видео
09:15
Новый штамм и рост смертей: готовиться ли украинцам к новому локдауну
08:55
Убийство Маши Борисовой: всплыли новые детали расправы над 7-летней девочкой Видео
Реклама
08:34
Поблагодарим Петра Алексеевича за кабалу Штайнмайера мнение
08:21
Коронавирус заразил за сутки почти 10 тысяч украинцев - свежая статистика Видео
08:09
Кулеба объяснил американским СМИ, почему Байден не звонит Зеленскому Видео
07:46
В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнил, когда наступит тепло Видео
07:45
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
07:15
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
07:10
Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки Видео
06:56
Почему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется мнение
06:41
Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину
06:30
В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность Видео
06:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета Фото Видео
05:24
Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину Видео
04:53
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Видео
04:10
Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич Видео
03:19
Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V Видео
03:16
Как часто можно красить волосы и почему Видео
02:41
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
02:08
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
00:47
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
00:19
Что о вас может рассказать маникюр Видео
Реклама
00:07
Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья Видео
15 марта, понедельник
23:29
Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине Видео
23:10
Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру
22:54
Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт Фото Видео
22:53
Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу Видео
22:43
"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca Видео
22:34
Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу Видео
22:03
Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой Видео
22:00
Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США Видео
21:58
В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять