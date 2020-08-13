"Культура ниже ватерлинии": Кравчук оправдался из-за разговора со Скабеевой

Леонид Кравчук признался, для чего общается с российскими СМИ / Facebook Леонида Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук оправдался из-за своего недавнего разговора с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

Кравчук отметил, что общается с российскими пропагандистами, но говорит им вещи, которые им не нравятся.

"Культура у них ниже ватерлинии. Я общаюсь с ними, чтобы сказать, чтобы высказать точку зрения Украины, и на что мы готовы идти или не идти. Бояться этого не надо. Общаться нужно с кем угодно. Даже в разговорах можно учитывать различные варианты и нюансы, но никогда не подписывать документы", - отметил Кравчук.

Напомним, 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Новый глава делегации Киева в ТКГ уже рассказал, готов ли Киев идти на компромиссы для достижения мира на Донбассе.