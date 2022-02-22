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Разрыв дипотношений Украины с Россией - что это значит

22 февраля 2022, 16:58

Данный процесс сопровождается отзывом дипломатических представителей и закрытием дипломатических представительств.

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Украина может разорвать дипотношения с Россией / УНИАН

Украина заявила о планах расторжения дипотношений с РФ, после того как президент России Владимир Путин признал независимость "ЛДНР".

Известный дипломат, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль подробно рассказала, что это будет означать.

В Facebook дипломат отметила, что процесс предусматривает официальное заявление или принятие специального нормативного акта высшими органами государственной власти. Он сопровождается отзывом дипломатических представителей и закрытием дипломатических представительств.

"Международная практика прекращения дипломатических отношений свидетельствует, что такое решение обычно является следствием нарушения государством своих международно-правовых обязательств, совершения недружественного акта, начала вооруженного конфликта и тому подобное. Разрыв дипломатических отношений может иметь политические и юридические последствия. К политическим относится прекращение любых прямых постоянных контактов между государствами", - написала Зеркаль.

Читайте такжеМрак неопределенности упал, потери будут: Резников обратился к солдатам после вторжения РФПо ее словам, расторжение дипотношений не препятствует:

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  • осуществлению контактов между их представителями в рамках международных организаций;
  • проведению двусторонних встреч на территории третьего государства.

Также Зеркаль добавила, что по международному праву этот процесс может происходить без разрыва консульских отношений и он не касается международных договоров, заключенных этими государствами.

"Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О дипломатической службе", в соответствии с которыми МИД обращается к президенту Украины с соответствующим предложением", - уточнила дипломат.

Разрыв дипотношений Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией. Он выразил надежду, что войны против Украины не будет. Но добавил, что в случае "мощной войны" введет в стране военное положение.

Между тем, в Кремле заявили, что не собираются разрывать дипломатические отношения с Украиной и считают это нежелательным. Там считают, что это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.

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