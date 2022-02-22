"Россия создала Украину": посольство США потроллило Путина

Владимир Путин считает, что Украину создала Россия / Reuters

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин признал независимость ОРДЛО - так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом он заявил в ходе длительного обращения, которое стало своего рода "экскурсом в историю" по его же версии.

В частности, Путин заявил, что Россия создала Украину (Новороссию, по его словам). И привязал к созданию территории нашей страны многих политических деятелей, в том числе и "вождя мирового пролетариата" Владимира Ленина.

Как известно, в России этот фейк давно стал "фактом". Однако мир несогласен с такой версией исторических событий, которая противоречит подтвержденной информации.

В частности, посольство США в Украине не удержалось и потролило главу страны-агрессора.

Читайте такжеМрак неопределенности упал, потери будут: Резников обратился к солдатам после вторжения РФДипломаты опубликовали на своей официальной странице в Facebook картинку с историческим экскурсом, в которой показали, что было на месте России и Украины в одно и то же время.

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Примечательно, что в то время, когда в нашей стране одна за другой с разницей всего в несколько десятков лет, начиная с 996 года начали возводить церкви, на месте нынешней Москвы был густой непроходимый лес.

Посольство США потроллило Путина / facebook.com/usdos.ukraine

Путин признал "ЛДНР"

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".