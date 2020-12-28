Разумков отреагировал на слухи о конфликте с Зеленским

Разумков рассказал об отношениях с Зеленским / Reuters

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков заверил, что с президентом Владимиром Зеленским у него "абсолютно нормальные отношения".

"Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным Судом, я думаю, что все заняли государственную позицию", — сказал Разумков в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос "Усилила ли история с Конституционным Судом Украины конфликт по линии "Зеленский-Разумков"?"

По его словам, законопроект, который он подал в Раду по вопросу выхода из конституционного кризиса — это не "альтернативный законопроект", а "другой законопроект".

"Позиции, которые были отражены в законопроекте Владимира Александровича, в некоторой степени отличались от того, что было предложено Верховной Радой. И это не был альтернативный проект к президентскому в полном смысле слова. Мы исходили из того, что этот путь разрешения кризиса действительно был абсолютно идеальным, но он был таким, который бы дал возможность в новый год войти с реальным механизмом декларирования, чтобы не дать возможность никому отойти от этого", — подчеркнул Разумков.

В ходе интервью журналистка сказала, что слышала от антикоррупционных активистов о том, что Разумков якобы не заинтересован в решении вопроса с Конституционным Судом и в этой истории, скорее, занимает сторону КСУ, на что Разумков ответил, что принимать законы с нарушением законодательства нельзя "даже если им кто-то или что-то не нравится".

"Вы можете посмотреть, что я говорил после решения Конституционного Суда, это была более чем жесткая критика. Но если мы говорим, что для достижения цели будем использовать любые методы, то это может привести к тому, что мы будем жить в системе "Благими намерениями выстлана дорога в ад". Я на это точно не готов и никому не советую", — отметил Разумков.

На вопрос "Как можно охарактеризовать Ваши отношения с Зеленским?" Разумков ответил, что те являются "нормальными рабочими, как и раньше".

Также спикер дал понять, что ровно относится к тому, что в рейтинге доверия украинцев оказался выше действующего президента. По его мнению, "уровень доверия к любой власти идет по убыванию траектории. Это практика, которая есть не только в Украине, но и во всем мире".

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