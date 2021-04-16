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Разведчики выяснили, как Россия может атаковать Украину

16 апреля 2021, 22:54
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На 20 апреля количество личного состава в Крыму и возле границ с Украиной вырастет до 110 тысяч человек.

армия, Россия, военные, российские военные
Три сценария нападения России на Украину назвали в Минобороны / Reuters

Уровень угрозы применения военной силы со стороны России вырос, поскольку РФ хочет сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния.

"В целом, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РФ. Цель – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы", — заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, пишет пресс-служба ведомства.

По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия может реализовать три варианта действий против Украины:

  1. демонстрация силы возле госграницы Украины и в Крыму;
  2. военная операция Вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины;
  3. провоцирование подразделений Объединённых сил Украины на реализацию военных действий на неподконтрольных территориях с дельнейшим обвинением Украины в нарушении существующих договоренностей.

Буданов рассказал, что по состоянию на начало марта текущего года вблизи государственной границы Украины были развернуты вооруженные силы Российской Федерации в составе двух армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также Черноморского флота. Он добавил, что в готовности находились 28 батальонных тактических групп.

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Общая численность развернутой группы, по его словам, составляла 89000 человек.

Буданов отметил, что на 20 апреля количество личного состава в Крыму и возле границ с Украиной вырастет до 110 тысяч человек.

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