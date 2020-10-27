УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление

27 октября 2020, 23:56

Антикоррупционное законодательство продолжит работать в Украине, а его нарушители будут привлекаться к ответственности, утверждают в Офисе президента.

Офис президента
Зеленский примет решение по антикоррупционным законам - ОП / УНИАН

Решения Конституционного суда обжаловать невозможно, однако Украина не откажется от реализации своего европейского внешнеполитического курса, который предусматривает борьбу с коррупцией. Президент Владимир Зеленский приложит усилия для восстановления эффективной работы антикоррупционного законодательства.

Об этом заявили в Офисе президента, комментируя решение КСУ по поводу отмены уголовной ответственности для депутатов и чиновников за незаконное декларирование имущества, сообщает пресс-служба украинского гаранта.

В сообщении речь идет о том, что законы по борьбе с коррупцией являются неотъемлемым элементом интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Поэтому глава государства будет работать над восстановлением функционирования антикоррупционных законов.

"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил ", - отмечают в президентской канцелярии.Читайте такжеВ Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника

В ОП также добавили, что парламентарии и чиновники, как и прежде, не смогут уйти от декларирования своих доходов и имущества - они будут отвечать за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

"Закон в Украине - один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - подчеркнули в Офисе Владимира Зеленского.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству

Владимир Зеленский Конституционный Суд новости Украины Офис президента Антикоррупционные законы
Сейчас вы просматриваете новость «Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:32
В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​
00:19
Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах
00:01
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
27 октября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую жуткую отметку Видео
23:56
Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление Видео
Реклама
23:27
Словацкий блогер записал видеообращение незадолго до смерти от COVID-19 Видео
23:15
СМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам Видео
23:00
Тест скорости интернета: простые способы
22:52
В Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника
22:28
Ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса Видео
22:27
Удар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению Видео
21:52
Мощный взрыв на танкере РФ: всплыли жуткие подробности
21:51
Шахтер отстоял ничью против Интера в матче Лиге Чемпионов Фото
21:33
В Слуге народа объявили об успехе на местных выборах в Украине Видео
21:27
Путинская Россия катится в пропасть: в МВФ дали плачевный прогноз
21:23
Секс: названы 5 удивительных преимуществ для здоровья Видео
21:03
Собчак рассказала, как именно переболела коронавирусом
21:00
Выяснилось, как будут работать школы Киева после каникул
20:58
В МИД назвали еще одно государство, которое поможет вернуть Крым Украине Видео
20:28
Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом
Реклама
20:26
В СН объяснили, почему украинцы не поддержали пункт о Донбассе в опросе Зеленского
20:18
В ЕС сделали тревожное заявление о вакцине от коронавируса
19:32
У ОПЗЖ может не быть своего большинства и мэра ни в одном крупном городе на Донбассе – аналитик
19:27
Как пить абсент: ритуал и правила "приручения" напитка Видео
19:27
Ученые назвали общий симптом у больных коронавирусом Видео
19:11
КСУ признал неконституционной уголовную статью за незаконное обогащение - СМИ
19:10
Депрессия: как побороть подавленное состояние с помощью света Видео
19:10
В партии За Майбутнє заявили о возможных фальсификациях в Кировоградской области Видео
19:05
Ученые назвали точный признак приближающейся смерти от коронавируса Видео
19:00
Азербайджан и Армения заспорили из-за ликвидации генерала Нагорного Карабаха Видео
18:59
В Украине стартовала вакцинация от гриппа - что нужно знать
18:58
Авторы Ведьмака перенесли дату релиза Cyberpunk 2077. Опять
18:58
Уплотнение в груди: эксперты назвали 7 причин Видео
18:45
Кабмин пояснил направление 62 миллионов​ из программы по борьбе с раком на дороги Видео
18:22
Беременная Ратаковски показала шикарное голое тело на фото
18:05
Синоптики рассказали, какой будет погода 28 октября Видео
18:00
FIFA 21 не успеет к старту продаж PlayStation 5 и Xbox Series
17:40
Войска Турции уже в Азербайджане: в Армении сделали заявление Видео
17:35
Как начать питаться правильно: диетолог предложила средиземноморское меню на неделю Видео
17:26
Пятна на Солнце размером с Землю продолжают расти: как это скажется на самочувствии Видео
Реклама
17:12
IBOX Bank подал в суд против издания Mind.ua: сумма иска составила 2 млн грн
17:06
"Может, после развода" - в Киеве у метро прогулялся голый мужчина Видео
16:36
Netflix продолжает экранизировать игры Видео
16:28
У Зеленского оценили ситуацию с водой для населения в Крыму Видео
16:25
​В ЕС отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией​ Видео
16:21
Молодая жена Павлика поделилась фото с голой грудью
16:20
Шварценеггер поздравил Кличко с победой на выборах Видео
16:03
Грипп: симптомы, профилактика, способы передачи Видео
15:50
В Минфине рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда Видео
15:50
Xiaomi умеет удивлять: представлен самый дешевый флагман на рынке Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять