Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление

Антикоррупционное законодательство продолжит работать в Украине, а его нарушители будут привлекаться к ответственности, утверждают в Офисе президента.
Решения Конституционного суда обжаловать невозможно, однако Украина не откажется от реализации своего европейского внешнеполитического курса, который предусматривает борьбу с коррупцией. Президент Владимир Зеленский приложит усилия для восстановления эффективной работы антикоррупционного законодательства.
Об этом заявили в Офисе президента, комментируя решение КСУ по поводу отмены уголовной ответственности для депутатов и чиновников за незаконное декларирование имущества, сообщает пресс-служба украинского гаранта.
В сообщении речь идет о том, что законы по борьбе с коррупцией являются неотъемлемым элементом интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Поэтому глава государства будет работать над восстановлением функционирования антикоррупционных законов.
"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил ", - отмечают в президентской канцелярии.Читайте такжеВ Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника
В ОП также добавили, что парламентарии и чиновники, как и прежде, не смогут уйти от декларирования своих доходов и имущества - они будут отвечать за нарушения в соответствии с действующим законодательством.
"Закон в Украине - один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - подчеркнули в Офисе Владимира Зеленского.
Решение КСУ по антикоррупционному законодательству
- Во вторник, 27 октября, в прессе появилась информация о том, что Конституционный суд вынес решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса 366-1, предусматривающей уголовную ответственность за недостоверное декларирование депутатами, судьями и чиновниками своих доходов.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что такое решение подрывает политический курс Украины на евроинтеграцию и может нанести удар по безвизовому режиму с Евросоюзом.
- Позже появились сведения, согласно которым КСУ не отменял уголовной ответственности за незаконное обогащение и электронное декларирование. Однако суд действительно мог признать неконституционность уголовной ответственности за ложные декларации.