Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление

Зеленский примет решение по антикоррупционным законам - ОП / УНИАН

Решения Конституционного суда обжаловать невозможно, однако Украина не откажется от реализации своего европейского внешнеполитического курса, который предусматривает борьбу с коррупцией. Президент Владимир Зеленский приложит усилия для восстановления эффективной работы антикоррупционного законодательства.

Об этом заявили в Офисе президента, комментируя решение КСУ по поводу отмены уголовной ответственности для депутатов и чиновников за незаконное декларирование имущества, сообщает пресс-служба украинского гаранта.

В сообщении речь идет о том, что законы по борьбе с коррупцией являются неотъемлемым элементом интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Поэтому глава государства будет работать над восстановлением функционирования антикоррупционных законов.

"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил ", - отмечают в президентской канцелярии.Читайте такжеВ Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника

В ОП также добавили, что парламентарии и чиновники, как и прежде, не смогут уйти от декларирования своих доходов и имущества - они будут отвечать за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

"Закон в Украине - один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - подчеркнули в Офисе Владимира Зеленского.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству