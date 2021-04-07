Резников рассказал, как Россия загоняет себя в ловушку на Донбассе

Россия показывает, что для мира на Донбассе нужно договариваться с Москвой - Резников / УНИАН

Действия России, связанные с провокациями на уровне минского процесса, эскалация в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе и "слив" прессе материалов мирного плана по урегулированию ситуации в ОРДЛО сигнализирует о том, что Москва загоняет себя в ловушку. Россияне публично отрицают свое участие в войне на востоке Украины, однако усилением боевых действий и стягиванием войск к украинским границам демонстрируют, что договариваться нужно именно с РФ. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

В комментарии РБК-Украина министр акцентировал внимание на том, что тактика России по ситуацию с Украиной может обернуться ловушкой для Москвы. Россияне восьмой год заявляют о своем неучастии в российско-украинской войне на Донбассе. Однако эскалация конфликта и подвод войск к границам Украины говорит об обратном – для достижения мира надо вести переговоры конкретно с РФ.

"В этом их внутренний конфликт: так вы "главные" или "вас там нет"?" – отметил Резников.

При этом он добавил, что усиление боевых действий на Донбассе и стягивание войск к украинским границам является маневром Кремля, направленным на укрепление своей переговорной позиции на международном уровне.Читайте такжеЛавров разразился обвинением в адрес Украины и обратился к Западу

"Я допускаю, что мы видим "усиление переговорной позиции" со стороны россиян, причем даже не на уровне нормандского формата, а на мировом - чтобы на них обратили внимание, стали считаться и разговаривать", - подчеркнул Алексей Резников.

Война России и Украины