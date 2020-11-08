Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе

Алексей Резников рассказал, когда закончится война на Донбассе / УНИАН

Война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.

"Я неоднократно это говорил, что для РФ продолжение ведения этой гибридной войны против Украины является невыгодным, не прагматичным. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы завершить эту гибридную войну", – заявил переговорщик в ТКГ и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.

По его мнению, "прагматичная неоправданность продолжения агрессии" может стать рычагом влияния на Россию, в том числе при ведении переговоров по освобождению пленных. Он отметил, что "тот маневр, сделанный в 2014 году" не приносит пользу, а наоборот вредит России, так как им нужно обеспечивать население на оккупированной территории.

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"Им же нужно содержать около 3-3,5 млн людей в оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопрос о поддержании порядка", сказал министр, добавив, что РФ экономически не справляется с обеспечением жителей Донбасса рабочими местами и нормальным уровнем медицинского обслуживания.