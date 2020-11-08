Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе

"Маневр, сделанный в 2014 году" не приносит пользу, а наоборот вредит России, так как им нужно обеспечивать население на оккупированной территории.
Война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.
"Я неоднократно это говорил, что для РФ продолжение ведения этой гибридной войны против Украины является невыгодным, не прагматичным. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы завершить эту гибридную войну", – заявил переговорщик в ТКГ и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио Свобода.
По его мнению, "прагматичная неоправданность продолжения агрессии" может стать рычагом влияния на Россию, в том числе при ведении переговоров по освобождению пленных. Он отметил, что "тот маневр, сделанный в 2014 году" не приносит пользу, а наоборот вредит России, так как им нужно обеспечивать население на оккупированной территории.
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"Им же нужно содержать около 3-3,5 млн людей в оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопрос о поддержании порядка", сказал министр, добавив, что РФ экономически не справляется с обеспечением жителей Донбасса рабочими местами и нормальным уровнем медицинского обслуживания.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.