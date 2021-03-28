Резников сказал, сколько надо денег и лет, чтобы разминировать Донбасс

На разминирование Донбасса уйдет 25-30 лет - Резников / УНИАН

Сейчас сложно сказать, сколько понадобится денег на разминирование Донбасса. Однако ситуация Хорватии по ликвидации последствий военных действий 1991-1995 годов показывает, что такие мероприятия обойдутся в сотни миллионов евро и продлятся до 30 лет, сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу Дом.

По его словам, точная сумма финансового обеспечения очищения Донбасса от взрывоопасных устройств и веществ будет известна только после возвращения ОРДЛО в Украину и проведения всех работ по аудиту. Учитывая опыт Хорватии по ликвидации последствий военных действий, такие мероприятия обойдутся в сотни миллионов евро. Специалисты считают, что концентрация взрывоопасных веществ и мин в Украине сегодня больше, чем в любой другой точке мира.Читайте такжеРезников раскрыл план о будущем Донбасса

Министр акцентировал внимание на том, что в Хорватии уже 25 лет как завершились боевые действия, однако процесс разминирования идет до сих пор. Принимая во внимание хорватский сценарий, можно предположить, что в Украине разминирование участков займет около 25-30 лет.

"25 лет назад закончилась та война, а они (в Хорватии ) до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв.км неразминованных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км. И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрицы, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30", - подчеркнул Алексей Резников.

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