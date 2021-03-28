В МИД Украины рассказали, как Путин хочет решить конфликт на Донбассе

Путин придерживается стратегии "подождем и посмотрим", и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США, убежден Кулеба.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что президент России Владимир Путин в отношении войны на Донбассе занял выжидательную позицию. По его словам, российский президент ищет слабое место, чтобы решить конфликт на языке ультиматумов.
"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - объяснил Кулеба в колонке для Le Figaro.
По его словам, Путин придерживается стратегии "подождем и посмотрим" и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США. Кулеба отметил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.
"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата", - подытожил глава украинского МИД.
Нормандский формат – о чем сообщалось ранее:
- 27 января состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в формате видеоконференции. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.
- 9 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Однако в случае, если она не состоится, глава украинского государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.
- 28 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате.