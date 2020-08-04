Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину

Путин готовит "сюрприз" для Запада - СМИ / Reuters

Для укрепления позиций внутри России и усиления положения страны на международной политической арене Владимир Путин может пойти на очередную геополитическую авантюру в виде аннексии республики Беларусь.

Об этом рассказали на американском телеканале CNBC, сообщает российское издание Lenta.ru.

Эксперты телеканала считают, что Запад должен быть готов к таким маневрам Путина, ведь Россия столкнулась с серьезными проблемами – в 2020 году ВВП страны упадет на 6%, и если сейчас около 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, то уже в скором времени число таких граждан может значительно вырасти.

Следовательно, Кремль будет пытаться вернуть влияние внутри страны и одновременно усилить свои геополитические позиции. С этой целью Путин может преподнести сюрприз Западу, как уже было в недавнем прошлом с военным конфликтов в Южной Осетии в 2008 году, аннексией Крыма в 2014 году и вмешательством России в сирийскую военную кампанию 2015 года.

"В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной", - добавили на CNBС.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист

Более того, американцы такое поведение России считают наиболее вероятным по той причине, что серьезный кризис сейчас переживает и главный противник РФ – США, которые испытывают ряд трудностей из-за политического и экономического кризиса. Также в пользу Путина могут сыграть непростые в последние годы отношения европейцев и американцев.

Эксперты CNBC подчеркивают, что на этот раз Россия попытается поглотить Беларусь. Кремль воспользуется внутренними волнениями в РБ и спорами вокруг результатов президентских выборов. Беларуси в таком случае придется противостоять России.

Ранее украинский политолог Виктор Небоженко заявил, что одной из главных задач Кремля является установление в Беларуси прокремлевского правительства. По его словам, России нужна вся страна, а не отдельные ее регионы.