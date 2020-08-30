Россия может передать Украине границу на Донбассе: у Кравчука назвали главное условие

Россия добивается капитуляции Украины - Гармаш / Reuters

Россия может передать Украине контролируемый армией РФ и боевиками "Л/ДНР" участок украинско-российской границы на Донбассе при условии, если Киев официально закрепит в Конституции вопрос особого статуса Донбасса.

Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в интервью изданию Апостроф.

Известно, что Россия готова отдать Украине границу только после выборов, тогда как Киев настаивает на получении захваченной границы сразу, и только после этого согласится на проведение выборов. Однако Москва может пойти на компромисс по данному вопросу в том случае, если Киев официально даст согласие на особый статус Донбасса. Впрочем, в таком случае это фактически будет означать капитуляцию украинской стороны.Читайте такжеКравчук и Фокин собрались на Донбасс для прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР"

"Я допускаю, что Россия может пойти на компромисс в этом вопросе, если Украина закрепит в Конституции особый статус Донбасса. Но я плохо себе представляю, чтобы власть пошла на такой компромисс, ведь закрепить в Конституции особый статус Донбасса будет фактически означать федерализацию Украины и плевок в душу тем 10 миллионам, о которых я говорил", - считает Гармаш.

Кроме того, как полагает делегат Украины в ТКГ по Донбассу, такое решение вряд ли примет Верховная Рада, так как это будет означать изменение геополитического курса страны и дрейф в сторону России.

"К тому же, я не вижу возможности найти в украинском парламенте 300 голосов для такого голосования. Ведь это будет означать не только внутриполитическую трансформацию Украины, но и смену ее внешнеполитического курса. Мир на условиях России может быть только "русским миром". Хочет ли народ Украины стать его частью?" – подчеркнул Сергей Гармаш.Читайте такжеФокин предложил дать особый статус всему Донбассу и объявить всеобщую амнистию

Ранее Гармаш рассказал, почему именно сейчас Россия стала настаивать на проведении Украиной выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.