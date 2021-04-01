Российская пропаганда отнимает Гоголя у Украины – Ткаченко

Пропаганда России отнимает Николая Гоголя у Украины, поделился министр / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко утверждает, что пропаганда Российской Федерации при помощи карманных "историков" отнимает у украинского государства писателя Николая Гоголя.

Чиновник подчеркнул, что литератора "принудительно записали в россияне" из-за того, что он писал на русском языке.

"...Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, пращуром которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению…", – добавил член Кабмина.

Ткаченко отметил, что писателя в РФ всегда позиционировали как классика русской литературы, и назвали своим. Министр добавил, что в Украине иногда произведения Гоголя изучают в программе зарубежной литературы.

"...Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские…", – подчеркнул чиновник.

Что нужно знать о Николае Гололе – главное