Писателя по одной причине "записали" в россияне, полагает глава Министерства культуры и информационной политики.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко утверждает, что пропаганда Российской Федерации при помощи карманных "историков" отнимает у украинского государства писателя Николая Гоголя.
Чиновник подчеркнул, что литератора "принудительно записали в россияне" из-за того, что он писал на русском языке.
"...Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских, пращуром которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению…", – добавил член Кабмина.
Ткаченко отметил, что писателя в РФ всегда позиционировали как классика русской литературы, и назвали своим. Министр добавил, что в Украине иногда произведения Гоголя изучают в программе зарубежной литературы.
"...Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские…", – подчеркнул чиновник.
Что нужно знать о Николае Гололе – главное
- Николай Гоголь родился 1 апреля 1809 року в селе Сорочинцы, которое тогда входило в состав Миргородского уезда Полтавской губернии Российской империи, а скончался 4 марта 1852 в Москве и был там похоронен.
- В украинской версии Википедии писателя называют русским литератором, который имеет украинское происхождение. В русской версии Википедии говорится, что Гоголь – "русский" писатель.
- Самыми популярными являются такие произведения Гоголя: Вечера на хуторе близ Диканьки, Ревизор, Шинель, Мертвые души и Тарас Бульба.