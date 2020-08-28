"Русский народ – наши друзья": Тищенко считает, что с Россией нужно "жить дружно"

С Россией нужно жить в добром соседстве, полагает Николай Тищенко / Скриншот

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко считает, что русский народ – друзья украинцев, и жить нужно в добром соседстве.

Нардеп в интервью журналистке Рамине Эсхакзай на YouTube-канале Ходят слухи сказал, что конфликт на Донбассе может быть бесконечным, если не провести демократические выборы.

По его словам, "русский народ – наши друзья", но руководители РФ "тянут в бездну, в разрыв", и к ним очень много вопросов.

"…очень важно, чтобы наши соседи… очнулись, чтобы они вспомнили, что мы когда-то были братскими народами, чтобы они вспомнили, что, если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших, а наоборот – защищали", – сказал политик.

Тищенко добавил, что нужно провести демократические выборы, забрать украинскую границу и воссоединить семьи.

Читайте также"Новый зашквар с Тищенко": Велюр снова "наплевал" на правила"И если этого не произойдет, то этот конфликт будет бесконечен. Он невыгоден никому. Мы должны жить в добром соседстве…", – заявил собеседник.

Высказывания Николая Тищенко об Украине и России можно послушать с 37:06

Ранее Николай Тищенко опозорился в прямом эфире – нардеп не смог ответить на вопрос, сколько депутатов сейчас работает в Верховной Раде. Сначала политик сказал, что в парламенте 200 нардепов, а потом назвал другую цифру – 405.

На сайте Рады по состоянию на 20 июня говорилось, что в парламенте насчитывается 423 нардепа. По Конституции нардепов должно насчитываться 450.