Скандал набирает обороты: Буданов отказался от важной государственной награды

Глава ОП сделал это в ответ на лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла польским президентом.

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Кирилл Буданов отказался от польской награды / Коллаж: Главред, фото: Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", который в прошлом году вручил президент Польши Кароль Навроцкий. Об этом он заявил на своей странице в Telegram.

Такой жест Буданов совершил после того, как Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему ордена "Белого Орла".

"Безусловно, это подарок для московского агрессора, который тот обязательно использует против обеих наших стран. У наших народов давние взаимоотношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно стать поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство", — написал Буданов. видео дня

Он убежден, что этот жест польского президента не имел ничего общего со справедливостью. Ведь этого ордена не был лишен даже итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини.

Украина даст оценку этому событию и будет придерживаться принципов открытого партнерства со всеми союзниками.

"Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности Польши, платя самую высокую цену. Но, как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти", — подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Посол отказался от награды

Посол Украины в Польше Василий Боднар также отказался от Кавалерского креста Ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы переживаем сложный этап нашей истории. Мы выстроили отношения, основанные на доверии, солидарности и поддержке... Как посол Украины в Польше, я работал и работаю над тем, чтобы наши отношения развивались, чтобы реализовывались совместные проекты и решались сложные исторические вопросы. Благодаря конструктивному диалогу за последние полтора года нам удалось многого добиться", — написал Боднар.

Он заявил, что не может остаться в стороне от решения, которое считает исторически несправедливым.

"Понимая эмоции, царящие в Польше, не могу принять, что президент Украины Владимир Зеленский — друг Польши, глава государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, — лишен высшей польской награды. В условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест по отношению ко всему украинскому народу", — отметил он.

Василий Боднар отказался от польской награды / фото: Facebook/Василий Боднар

Зеленского лишили ордена Белого Орла — заявление президента Польши

Как сообщал Главред 19 июня, президент Польши принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — одной из высших государственных наград Польши.

Он подчеркнул, что это не просто награда, а символ особой связи с польским государством и доверия польского народа. По его словам, такие награды требуют не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим основу государства.

"Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА", после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла", — заявил Навроцкий.

Навроцкий также заявил, что европейская интеграция Украины предполагает готовность к "честному осмыслению сложных страниц истории". Польский лидер заявил, что не допустит вступления в ЕС тех стран, которые, по его словам, не готовы отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Владимир Зеленский с орденом Белого Орла / фото: скриншот из видео

Скандал из-за подразделения "имени героев УПА" — что известно

Как сообщал Главред, Польша недовольна присвоением подразделению ВСУ почетного названия в честь героев УПА.

МИД Украины заявил, что это была инициатива военных и не направлена против Варшавы. Министр Андрей Сибига подчеркнул, что украинские защитники заслуживают уважения, а исторические вопросы должны обсуждаться профессионально, без политических эмоций.

Впоследствии польский премьер Дональд Туск призвал президентов Украины и Польши к прямому диалогу на фоне обострения спора, связанного с переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА. В соцсети X он подчеркнул, что дипломатия не дала результатов, поэтому необходим личный разговор, чтобы избежать дальнейшего обострения.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач ранее предупреждал, что Польша может в ближайшее время завершить процедуру лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, если Украина не отменит решение о присвоении подразделению ВСУ названия "Героев УПА".

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) — украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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