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Молодой картофель очистится за 5 минут: простой способ удивил хозяек

Константин Пономарев
20 июня 2026, 13:50
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Шеф-повар поделился необычным методом очистки молодого картофеля. Для него понадобится лишь один ингредиент, который есть почти на каждой кухне.
Повар Томаш Стшельчик поделился простым способом подготовки картофели
Повар Томаш Стшельчик поделился простым способом подготовки картофели / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что помогает очистить молодой картофель без щетки
  • Почему опытные повара не снимают всю кожуру
  • Как не испортить молодую картофель во время варки

Молодой картофель считается одним из главных сезонных продуктов весны и лета. Однако многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой. Часто клубни покрыты песком и грязью, а их очистка отнимает много времени.

Известный повар Томаш Стшельчик поделился простым способом, который помогает подготовить картофель к приготовлению всего за несколько минут. Об этом пишет mojegotowanie.

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Как быстро очистить молодой картофель

По словам повара, для этого понадобится лишь один ингредиент, который есть практически на каждой кухне, - крупная соль.

Для начала молодой картофель нужно высыпать в большую миску или кастрюлю и щедро посыпать крупной солью. Затем клубни следует энергично перемешивать и тереть друг о друга. Кристаллы соли выполняют роль природного абразива, помогая удалить загрязнения и верхний слой тонкой кожуры.

Картофель нужно посыпать крупной солью
Картофель нужно посыпать крупной солью / Фото: скриншот с Youtube

Через несколько минут в емкость добавляют немного воды и продолжают перемешивание. Такой способ позволяет соли проникнуть во все неровности и окончательно очистить поверхность картофеля.

Весь процесс занимает менее пяти минут. После этого картофель достаточно промыть под проточной водой.

Почему молодой картофель не стоит чистить полностью

Томаш отметил, что молодые клубни отличаются от зрелого картофеля очень тонкой и нежной кожурой. Именно поэтому ее не обязательно полностью срезать ножом.

Кроме того, значительная часть веществ, отвечающих за характерный вкус и аромат молодого картофеля, находится непосредственно под кожурой. Полная очистка может сделать блюдо менее насыщенным по вкусу.

Есть и практическая причина: чем меньше очищается кожура, тем меньше продукта отправляется в отходы.

Как правильно варить молодой картофель

После очистки картофель рекомендуется залить холодной водой и добавить примерно одну столовую ложку соли без горки.

Томаш Стшельчик предлагает после варки слегка обжарить картофель до золотистой корочки
Томаш Стшельчик предлагает после варки слегка обжарить картофель до золотистой корочки / Фото: скриншот с Youtube

Кулинары советуют не ориентироваться исключительно на время приготовления. Гораздо надежнее проверять готовность клубней зубочисткой или тонким ножом. Если они легко входят в самую крупную картофелину и без усилий выходят обратно, блюдо готово.

Важно не переварить молодой картофель. При слишком долгой варке он становится водянистым, теряет упругость и часть своего вкуса.

Какие блюда можно приготовить из молодого картофеля

Томаш Стшельчик предлагает после варки слегка обжарить картофель до золотистой корочки. Затем добавить лук, чеснок, свежий укроп, немного сладкой паприки и прованские травы.

Также молодой картофель отлично подходит для салатов, запеканок и приготовления на гриле. Популярным вариантом остается запекание с розмарином или чесноком. Для этого клубни достаточно полить оливковым маслом и отправить в духовку до появления аппетитной хрустящей корочки.

Ранее Главред писал о том, что нужно срочно убрать из холодильника. Некоторые продукты теряют аромат, текстуру и свежесть гораздо быстрее, чем многие думают.

Также сообщалось о том, что классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда. Новый подход к дизайну кухни делает их практически незаметными. Тенденция быстро распространяется по всему миру.

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Об источнике: kuchnia.mojegotowanie.pl

kuchnia.mojegotowanie.pl – это польский кулинарный сайт. На нем можно найти: рецепты разных блюд, домашнюю и праздничную кухню, советы по приготовлению пищи. Название переводится примерно как "Кухня моего приготовления".

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