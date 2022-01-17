С декабря Порошенко находится в розыске - МВД

Петр Порошенко находится в розыске - МВД / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене, с декабря прошлого года находится во внутригосударственном розыске. В розыск он попал из-за укрывательства от органов следствия, сообщает Министерство внутренних дел.

По данным МВД, бывшего президента объявили в розыск 24 декабря 2021 года. Причина - укрывательство от органов досудебного расследования.

Кроме того, согласно данным МВД, на момент его объявления в розыск было постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

Дело Порошенко

17 декабря следователи ДБР пытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, однако тот сел в автомобиль и отправился в неизвестном направлении. После этого в пресс-службе нардепа заявили, что он отправился в заграничную поездку в Турцию и Польшу.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

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Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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