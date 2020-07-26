США в шаге от нанесения удара: детали переговоров Вашингтона и подрядчиков Северного потока-2

США настроены решительно в отношении санкций против Северного потока-2 / Reuters

Согласно сведениями средств массовой информации, США провели переговоры с компаниями, принимающими непосредственное участие в строительстве газопровода Северный поток-2 и объяснили им, что в случае реализации данного проекта в отношении них будут введены санкции.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 12 представителей Государственного департамента, министерства финансов и министерства энергетики США в последние несколько дней провели две конференции в режиме видеоформата, в рамках которых провели переговоры с подрядчиками проекта Северный поток-2. В Вашингтоне заверили компании, что их ждут "далеко идущие последствия вследствие дальнейшего участия в проекте".Читайте такжеУ Путина рассказали, почему США не помешают строительству Северного потока-2

Инсайдер немецкого источника также подчеркнул, что американцы объяснили подрядчикам намерение предотвратить окончание процесса строительства Северного потока-2.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В проект были включены ограничения в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Американские санкции затронут в том числе компании-подрядчики, которые прямо или опосредованно принимают участие в строительстве Северного потока-2.

Тем временем в США заявили, что санкции вряд ли остановят завершение строительства российского газопровода.