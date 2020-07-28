Украина и Польша пошли наперекор ЕС: Варшава с Киевом дали обещание по Северному потоку-2

Украина и Польша поддержали США в вопросе строительства Северного потока-2 / Reuters

Украина и Польша сделают все для того, чтобы российский газопровод Северный поток-2 так и не достроили. Проект несет серьезную угрозу энергетической безопасности всей Европы.

С таким заявлением выступили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его польский коллега Яцек Чапутович, сообщает украинский МИД.

Варшава и Киев предпримут активные действия с целью недопущения окончания строительства газопровода Северный поток-2.

"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации", - отмечается в сообщении.Читайте такжеУничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ

Подчеркивая важную роль Украины и Польши в сфере энергобезопасности Европы, стороны договорились о развитии 3-летнего меморандума между Украиной, Польшей и Соединенными Штатами Америки по вопросам взаимодействия в энергетике, задача которого состоит в поиске альтернативных источников поставок энергоресурсов.

Напомним, в Конгрессе США включили санкции против российских проектов Северный поток-2 и Турецкий поток в план оборонного бюджета на 2021 год.

В Евросоюзе, в свою очередь, решительно выступают против американского эмбарго в отношении российских газопроводов, которое может ударить по всем компаниями и государственным ведомствам, связанным со строительством Северного потока-2.Читайте такжеДания запретила работы по "Северному потоку-2": стала известна причина

Ранее в США провели переговоры с компаниями-подрядчиками Северного потока-2, в рамках которых предупредили их о последствиях.