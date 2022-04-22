Шольц не хочет войны со "сверхдержавой" Путина - Германия отказалась передавать нужное Украине оружие

Германия отказалась передавать нужное Украине оружие / Фото Reuters

Германия не может передать по просьбе Украины тяжелое вооружение, которым пользуется Бундесвер, из-за угрозы российской агрессии против НАТО.

С таким заявлением в интервью Spiegel выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы поставляем оружие, и многие наши союзники делают то же самое. Дело не в страхе, а в политической ответственности. Введение бесполетной зоны, как того требовали, превратило бы НАТО в партию войны. Я принес присягу", - заявил Шольц.

Он в очередной раз подчеркнул, что страны НАТО должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между Альянсом и "такой хорошо вооруженной сверхдержавой, как Россия, ядерной державой".

Читайте такжеШольц попросил "не обижать и не бить" выходцев из России, в Украине резко ответили"Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Не должно быть ядерной войны", - отметил Шольц.

Ранее Олаф Шольц уже говорил, что в НАТО не собираются помогать Киеву с закрытием воздушного пространства. Запуска миротворческой миссии военно-политического блока Запада также не будет. Такие меры могут привести к большой войне организации с Россией, что недопустимо.

В США заявили, что на Западе рассматривают вариант передачи Киеву авиации и средств противовоздушной обороны, чтобы украинское государство само смогло закрыть небо.

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