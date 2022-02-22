"Скажу о реалиях и будущем": Зеленский подколол застрявшего в прошлом Путина

Зеленский подколол застрявшего в прошлом Путина / коллаж Главред

Президент Украины Владимир Зеленский поддел своего российского оппонента Владимира Путина по поводу его любви произносить долгие речи на историческую тему.

Свою речь украинский президент начал намекая на выступление Путина, который 21 февраля вечером больше часа навязывал свое видение истории СССР и Украины, после чего подписал указы о признании ОРДЛО.

"Великий народ великой страны, у нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, так что я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем", - обратился Зеленский к украинцам.

Действия российских властей украинский президент квалифицировал как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", а "вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России".

Читайте такжеБайден пообщался с Зеленским, Шольцем и Макроном - о чем шла речьПо словам Зеленского, признание независимости ОРДЛО может значить односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Нормандии".

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Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Российское телевидение также показало его обращение к россиянам, в котором Путин больше часа рассуждал об истории СССР в целом и Украине в частности.

Вступление Украины в НАТО Путин назвал прямой угрозой безопасности России.

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