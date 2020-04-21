Уханьская зараза повлияла на рейтинг Слуги народа

Коронавирус остановил падение рейтинга Слуги народа / УНИАН

Коронавирус в Украине остановил падение рейтинга Слуги народа, заявил директор Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

По его словам, падение поддержки Слуги народа происходило плавным путем с определенными колебаниями. В конце года снова было освобождение – и был определенный подъем. А уже с нового года снова пошло снижение рейтинга.

И вот уханьская зараза спасла рейтинги "слуг народа".

"Коронавирус как раз и остановил падение рейтинга Слуги народа. Во время пандемии все взгляды обращены на болезнь, есть страх заболеть, страх за близких, и все экономические и политические проблемы, все скандалы во власти, все это отошло на второй план", - сказал Антипович.

По его словам, именно поэтому растет поддержка как деятельности президента Владимира Зеленского, так и электоральной поддержки его партии.

В то же время Антипович обратил внимание на то, что на данный момент украинцы не видят альтернативных политических проектов.

"Зеленский и Слуга народа остаются в определенной степени безальтернативными политическими проектами. Лозунг Порошенко "жить по-новому" избиратель воплотил через пять лет, выбрав нового политика в президенты и новую политсилу в парламент. И возвращаться к старым политикам украинец не очень хочет", - высказался эксперт в интервью РБК-Украина.

Читайте такжеРейтинг Зеленского стремительно снижается – КМИСНапомним, ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский не слишком обеспокоен падением своего политического рейтинга и убежден, что не утратил доверия избирателей, поскольку работает над улучшением жизни рядовых граждан Украины.

"Я не думаю, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом", - сказал он в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.