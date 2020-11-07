"Слуга народа" решил сложить мандат нардепа

Слуга народа сложил мандат нардепа

Нардеп от Слуги народа Зиновий Андрийович принял важное решение о сложении мандата.

По сообщению в Facebook, он решился на этот шаг из-за того, что был избран на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

"Снимаю с себя депутатские полномочия в связи с избранием меня на должность Надвирнянского городского главы Надвирнянского района Ивано-Франковской области", - отметил парламентарий.

За него отдали голоса 62,24% избирателей.

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