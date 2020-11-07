"Слуга народа" решил сложить мандат нардепа

Он решился на этот шаг из-за того, что был избран на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.
Нардеп от Слуги народа Зиновий Андрийович принял важное решение о сложении мандата.
По сообщению в Facebook, он решился на этот шаг из-за того, что был избран на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.
"Снимаю с себя депутатские полномочия в связи с избранием меня на должность Надвирнянского городского главы Надвирнянского района Ивано-Франковской области", - отметил парламентарий.
За него отдали голоса 62,24% избирателей.
Местные выборы в Украине - что было ранее:
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Голосование впервые прошло по правилам нового Избирательного кодекса.
- Украинские избиратели выбирали кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, а также мэров своих городов, председателей сельских и поселковых советов.
- Социологическая группа Рейтинг установила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, было более 50 лет.
Автор: Екатерина Трохимчук